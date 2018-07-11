Проезд в Краснодар стал дороже

С 9 июля 2018 года подорожала стоимость проезда в транспорте пригородного сообщения.

Теперь, чтобы добраться до Краснодара на автобусе № 107, пассажирам придется заплатить 80 рублей вместо 74, как было еще на прошлой неделе.

Проехать по маршруту № 108 «Динская – Краснодар» стоит уже 98 рублей, такая же цена билета на автобусе № 122 «Пластуновская – Краснодар».

Дороже ездить стало и по 127 маршруту «Украинский – Краснодар», теперь придется заплатить 110 руб., чтобы проехать от начального до конечного пункта.

Эти же автобусы по понедельникам, средам и пятницам ездят до села Суворовского. Добраться сюда из краевой столицы будет стоить 146 рублей.

Льготники, имеющие соответствующие документы и талоны на проезд, оплачивают половину стоимости.

Повышение тарифов осуществлялось на основании решения РЭК № 7/2018-ат от 27 июня 2018 года.

Согласно ему, теперь цена одного пассажиро-километра составляет 2,10 руб.





Стоимость проезда по станице Динской, как и раньше, 22 рубля.

Цена билетов в автобусах, принадлежащих ИП Медведев, пока не повышалась.





Актуальное расписание смотрите здесь:

http://gazeta-rvs.ru/news/aktualnoye-raspisaniye-avtobusov-po-dinskomu-rayonu-mezhstanichnoye

http://gazeta-rvs.ru/news/raspisaniye-avtobusov-v-dinskom-rayone-prigorod

http://gazeta-rvs.ru/news/letneye-raspisaniye-dvizheniya-avtobusov-107-krasnodar-dinskaya





Информация предоставлена Динской диспетчерской АТП. Все вопросы по телефону: 8(86162) 6-11-42.