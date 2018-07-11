Проезд в Краснодар стал дороже
С 9 июля 2018 года подорожала стоимость проезда в транспорте пригородного сообщения.
Теперь, чтобы добраться до Краснодара на автобусе № 107, пассажирам придется заплатить 80 рублей вместо 74, как было еще на прошлой неделе.
Проехать по маршруту № 108 «Динская – Краснодар» стоит уже 98 рублей, такая же цена билета на автобусе № 122 «Пластуновская – Краснодар».
Дороже ездить стало и по 127 маршруту «Украинский – Краснодар», теперь придется заплатить 110 руб., чтобы проехать от начального до конечного пункта.
Эти же автобусы по понедельникам, средам и пятницам ездят до села Суворовского. Добраться сюда из краевой столицы будет стоить 146 рублей.
Льготники, имеющие соответствующие документы и талоны на проезд, оплачивают половину стоимости.
Повышение тарифов осуществлялось на основании решения РЭК № 7/2018-ат от 27 июня 2018 года.
Согласно ему, теперь цена одного пассажиро-километра составляет 2,10 руб.
Стоимость проезда по станице Динской, как и раньше, 22 рубля.
Цена билетов в автобусах, принадлежащих ИП Медведев, пока не повышалась.
Актуальное расписание смотрите здесь:
http://gazeta-rvs.ru/news/aktualnoye-raspisaniye-avtobusov-po-dinskomu-rayonu-mezhstanichnoye
http://gazeta-rvs.ru/news/raspisaniye-avtobusov-v-dinskom-rayone-prigorod
http://gazeta-rvs.ru/news/letneye-raspisaniye-dvizheniya-avtobusov-107-krasnodar-dinskaya
Информация предоставлена Динской диспетчерской АТП. Все вопросы по телефону: 8(86162) 6-11-42.
Комментарии
Ну вот и еще одна, оптимистичная новость. Жизнь (проезд, газ, свет и т.д.) - дорожает, пенсии - отменяют.... и при этом, пред. правительства, Медведев, побывав на футбольных играх и растрогавшись, посчитал необходимым частично компенсировать стоимость путевок в Россию, для иностранцев, приехавших на ЧМ-2018. И что-то мне подсказывает что не из своих, личных средств. Господин Медведев назвал такую меру необходимостью, а его инициативу уже поддержали в Ростуризме....
Каково, ааа !? Вот это - щедрость, вот это русская душа !!!