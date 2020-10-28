«Прожиточный минимум подняли, а размер детских выплат не изменился?»
В этом месяце мамочки, получившие выплаты на детей от 3 до 7 лет, задают вопрос: «Почему прожиточный минимум на ребенка с сентября 2020 года подняли до 11114 рублей, а начисления так и остались в размере 5319,5 рубля? Должны же начислять 50 % от уровня нового минимума. Куда деваются наши деньги?»
Мы связались с управлением социальной защиты, и нам объяснили, что размер денежной суммы рассчитывается из расчета прожиточного минимума на ребенка по уровню предыдущего года. Поскольку и пакет документов для выплат родители предоставляют за предыдущий период.
По мере повышения уровня прожиточного минимума в 2019 году повышается и уровень выплат в 2020 году.
Также, как стало известно, на официальном сайте Кремля 24 октября Владимир Путин распорядился «рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 % среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты». Так гласит один из пунктов перечня поручений. Правительство России изучает данный вопрос и должно предоставить результат до 1 декабря 2020 года.
Как только будут официальные результаты, мы обязательно опубликуем их.
Наталья Бережная
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