Прямая линия с президентом. О чем шла речь?

20 июня Владимир Путин провел прямую линию и ответил на вопросы россиян.

В таком формате президент России общался с населением уже в 17-й раз. О прямой линии было объявлено 9 июня. К ее началу поступило более миллиона вопросов.

Расскажем тезисно, о чем шла речь.

Обеспечение государственной безопасности – это главное.

Вывести доходы граждан на новый уровень – важно.

Последствия от повышения НДС есть, но они – кратковременные.

Зарплаты гражданских специалистов МЧС вырастут в разы. В 2019-м – до 25 тысяч рублей в среднем. В следующем – более 30 тысяч. Деньги на это в бюджете выделены.

Люди стали меньше зарабатывать. Жить стало тяжелее. Когда будет легче? Да, это так, и причина - в ценах на нефть. Реальные доходы сократились, и это общее явление для страны, для всех слоев населения. Теперь доходы растут.

Министры персонально отвечают за срывы по своим направлениям.

В здравоохранении можно выделить три главных проблемы. Это доступность первичного звена оказания медицинской помощи, кадровый вопрос и доступность лекарственного обеспечения. Но, несмотря на это, отрасль развивается. Краснодарский край в числе тех, где отмечается снижение первичного звена.

Мусорная реформа привела к тому, что страна тонет в мусоре. Она не работает. Мы генерируем 70 миллионов тонн отходов и их переработкой в промышленном масштабе не занимаемся. Но есть долговременная программа развития отрасли, в которой предусмотрено строительство 200 комплексов по переработке мусора.

Правительство провалило задачу по обеспечению льготной ипотекой под 6 % многодетных семей. Не выделили достаточное количество средств для компенсации банкам, и в итоге те не выдавали кредиты многодетным семьям. Но сейчас правительство исправило свою ошибку, средства выделены, проблем с получением ипотеки на льготных условиях быть не должно.

Семьям с детьми будем помогать еще больше. Со следующего года ежемесячная выплата на первенца распространится на семьи, где на взрослого приходится не полтора, а два прожиточных минимума. «Детские» на малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере 50 рублей выплачивает не бюджет, а работодатели. Уже принято решение выплачивать на таких детей сумму прожиточного минимума в регионе. Мера поддержки коснется семей в зависимости от их дохода.

Санкции – это плохо и невыгодно для всех. Мы ни с кем не ругались. Есть плюсы – это импортозамещение, и даже в тех отраслях, в которых раньше и предположить нельзя было о развитии. Например, морское двигателестроение. Теперь у нас есть. Мы должны быть сильными и стойкими.

Когда начнет расти экономика? У нас все хорошо, не то что в 90-е годы. Нет долгов, зависимости от МВФ, инфляции в 30 %. Есть солидный золотовалютный резерв, который мы наращиваем. Главное в развитии экономики – мотивация человека.

Если сотрудники МВД очень хотят ездить за границу, им стоит сделать выбор о своей профессиональной занятости. Они наделены особыми полномочиями и имеют доступ к секретным данным. Географию выезда для рядовых сотрудников расширим, но это коснется рядовых сотрудников, не имеющих доступа к секретной информации.

Огромной разницы в доходах руководителей и рядовых сотрудников быть не должно.

Полностью исключить аресты нельзя. Но мера быть должна.