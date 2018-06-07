Прямая линия с Президентом: самые важные нюансы

В данный момент проходит прямая линия в Владимиром Путиным. Одним из первых прозвучал вопрос о стабилизации цен на топливо.

Президент России так прокомментировал ситуацию с повышением цен на бензин: «То, что сейчас происходит, это неправильно. Все это результат неточного регулирования, которое было введено в сфере энергоресурсов. Это привело к стимулированию вывоза сырой нефти за границу».

Владимир Путин подключил к данной теме главу Минэнерго Александра Новака. Последний сделал следующее заявление:

«На данный момент рост цен остановлен. Было принято решение снизить акцизы на топливо с 1 июня. Срочные фискальные меры оказали свое положительное влияние. С конца мая цена на АЗС не растут. Были достигнуты договоренности о стабилизации цен с нефтяными компаниями».

«Мы не собираемся ничего закрывать» - ответил Президент на вопрос о возможном закрытии популярных социальных сетей Instagram и Youtube. Путин также отметил, что очень важна безопасность в интернете, ведь террористы пользуются именно зашифрованными мессенджерами.

Когда Президента спросили, будет ли третья мировая война, он ответил так:

"То, что после Второй мировой мы живем в условиях относительного мира - это потому, что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. Страх взаимного уничтожения всегда сдерживал от резких движений и заставлял уважать друг друга". По словам Владимира Путина, понимание того, что эта война станет концом цивилизации, должно сдерживать всех.

Важным направлением в борьбе с раком является ранняя диагностика — отметил глава государства.

Также нужно развивать ядерную медицину, лекарственное обеспечение и химиотерапию, работать с молодыми кадрами. Онкоцентры важно строить новые и переоборудовать те, что есть. Программа до 2024 года будет стоить триллион рублей.

На вопрос о том, будут ли повышать пенсионный возраст, Владимир Путин ответил, что он относится к этой теме «осторожно и аккуратно». Правительство должно обеспечить рост доходов пенсионеров, а какие меры оно предложит, узнаем в ближайшее время.