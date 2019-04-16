"Прямую линию" проведут в ОМВД России по Динскому району

В рамках акции «Прямая линия с населением» 17 апреля 2019 года по телефону 8(86162)6-25-49 с

10.00 до 13.00 пройдет консультирование граждан по следующим вопросам:

- вопросы поступления на службу в органы внутренних дел;

- особенности государственной службы в органах внутренних дел;

- порядок поступления в образовательные организации системы МВД России;

- рассмотрение обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации.