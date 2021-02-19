Пса спасли от смерти. Но нужно оплатить счет и организовать передержку

Бездомной собаке повезло, но чтобы у истории был счастливый конец, нужно ещё немного доброты.

В нашем аккаунте в инстаграм @rvs.poteryashki мы писали, что на автовокзале в Динской люди заметили пса с выбитым глазом. Окрававленной дворняге срочно требовалась помощь медиков.

Кто-то забрал пса, отвез в ветеринарную клинику при ветуправлении и оставил там. Ему оказали помощь. Глаз пришлось удалить. Но оплатить операции некому.

Женщина, первой обнаружившая животное (отвезла его в клинику не она), готова оплатить часть стоимости операции, но всю сумму ей не потянуть.

Кроме того, собаке срочно требуется передержка. Оставить в ветклинике его не могут.

Необходимо теплое помещение, где собака могла бы прийти в себя после операции. И, конечно, в перспективе хвостатому нужен дом.

Если можете взять пса на время или навсегда, звоните:

8(918)488-82-84.

Для помощи в оплате операции номер карты: 4276 3000 6872 2266, на имя Ексимова Валентина Викторовича (муж женщины, сообщившей о раненой собаке).