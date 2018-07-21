Псевдогазовики ходят по Динскому району и обманывают людей





В настоящее время в Динском районе филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» проводит кампанию по перезаключению договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) с потребителями газа.

Но в то же время стали выявляться факты сбора денег, введение в заблуждение людей неизвестными лицами. Мошенники говорят, что они сотрудники райгаза, но не предъявляют соответствующие документы. При этом псевдогазовики за проведение якобы технического обслуживания и перезаключения договора на техобслуживание ВДГО берут от 3 до 5 тысяч рублей.

Пресс-служба администрации Динского района призывает быть внимательными граждан.

Требуйте документы, квитанцию об оплате услуг и уточняйте, есть ли в райгазе такой сотрудник, по телефону 8(86162)6-11-07.