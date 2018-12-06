Психбольница, побег, родня — динчанка доказывает свою дееспособность

В редакцию обратилась жительница станицы Динской, которая рассказала свою историю.

По ее словам, в 2017 году она попала в больницу с отравлением. Уже в медучреждении получила термический ожог. Состояние было настолько тяжелым, что из динской ее перевели в краснодарскую реанимацию.

Как утверждает Елена, после того, как она немного пошла на поправку, родственники незаконно отправили ее в психиатрическую лечебницу, где она провела 3 месяца.

По рассказам женщины, супротив ее воли «пичкали лекарствами». В итоге с большим трудом динчанке удалось выписаться и вернуться домой. Но, по ее словам, там встретили не радостно, даже не пустили в дом. Она жила во времянке. Устав от всего этого, как вспоминает динчанка, уехала в санаторий в Горячий Ключ, чтобы поправить свое здоровье. В итоге все те же родственники подали женщину в розыск.

«Дома невозможно находиться — бьют. Обращалась в полицию, но ничего не изменилось. Снимала побои. Живу где придется. По родственникам скитаюсь. Так существовать дальше просто нет сил», - рассказывает Елена.

По словам женщины, сейчас вообще родня пытается доказать, что она недееспособная, чтобы отобрать ее недвижимость и «снова упечь в психушку».

«А я ведь всю жизнь проработала: и в паспортном столе, и в «Россгосстрахе», была председателем ТОС. Родственникам детей помогала растить — все для них делала. А теперь получила такую благодарность», - расстраивается женщина.

Сейчас она вынуждена ходить по разным инстанциям, брать характеристики, собирать подписи, подтверждать свою дееспособность.

Журналист поговорила и с родственником Елены, чтобы узнать его версию происходящего.

Как рассказал мужчина, ситуация является кардинально противоположной. Женщина действительно потеряла рассудок и за ней нужен присмотр.

«После того как Лену выписали из реанимации, с ней случилось что-то странное. Она еще в больнице начала вести себя неадекватно — бросалась фекалиями, размазывала их по стенам.

Ее определили в психиатрическую лечебницу. Возможно, курс лечения она не завершила, так как продолжает творить непонятные вещи. Недавно вообще вылила на меня ведро помоев. Как это можно назвать нормальным?» - делится житель Динской.

Мужчина утверждает, что он не выгоняет из дома родственницу — она сама не хочет здесь жить. И вообще, ему кажется, что женщина связалась с запрещенными в России религиозными организациями. И теперь их цель — настроить ее против родственников, а затем — отобрать имущество и лишить жизни.

Когда родственницу длительное время мужчина не мог найти, как он говорит, пришлось даже подавать в розыск, ведь все что угодно могло случиться.

«Я очень волновался. Ведь в таком состоянии она могла натворить непоправимое. В итоге оказалось, что Лена была в Горячем Ключе. Она говорит, что лечилась в пансионате. Но ни в одном из них не числилась», - сообщил динчанин.

Он утверждает, что за Еленой нужен постоянный присмотр. С таким заявлением мужчина уже обратился в прокуратуру.

«Я уже устал от того, что меня она постоянно в чем-то обвиняет, ведь Лена — моя родня. Так же нельзя. Просто не знаю, как с ней поладить. Когда она попала в реанимацию, я все возможное отдал для того, чтобы ей спасли жизнь. А теперь еще и остался плохим. Сейчас она вечно где-то пропадает. Один раз пришла побитая — пошла в полицию, сказала, что это сделал я. Уверен, кто-то ее учит и настраивает против меня», - рассказывает житель Динской.

А вот соседи высказали различные мнения по поводу этой семьи. Одни утверждают, что Елена действительно всю жизнь помогала родственникам, летом возила их детей на море, присматривала за ними. Мнение о ней только положительное. Говорят, что всегда приветливая и вежливая.

Другие же люди, живущие по соседству, считают, что «пострадавший» в этой ситуации — родственник Елены, которому приходится «терпеть ее и тянуть все на себе». А вот она «явно похожа на неадекватного человека». Когда они ругаются, то «обе стороны хороши, обзывают друг друга последними словами».

Некоторые соседи придерживаются нейтрального мнения, но иногда слышат скандалы из их двора и видели полицейскую машину, стоящую рядом.

Судить об этой ситуации крайне сложно. Ведь у каждой стороны своя правда. По местам все расставит время. Жаль только, что приходится так жить им прямо здесь и сейчас.