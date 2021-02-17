Пугающее место в центре станицы Новотитаровской

В центре поселения расположено здание, в котором ранее был офис страховой фирмы «Росгосстрах». Со временем его закрыли и помещение осталось без присмотра. На территории много мусора, который никто не убирает.

«После того как страховая перестала работать, здание забросили. В нем побили окна, взломали сарай, вытащили на улицу все, что оставалось. Теперь там свалка, а это на минуточку центр станицы (угол Почтовой и Октябрьской). Когда ветер, весь мусор летает по улицам. А еще там распивают спиртные напитки. Часто вижу мужчин в нетрезвом состоянии. Утром иду на остановку мимо, а оттуда кто-то выходит, и становится страшно. Место пугающее. Чье это здание? Что будет дальше? Куда жаловаться?» – интересуется местная жительница.

Глава поселения Сергей Кошман сказал, что здание находится в собственности «Росгосстраха». С данными жалобами никто ранее не обращался, но ситуацию взяли под контроль. В адрес владельца направили письмо с просьбой привести в порядок помещение и прилегающую территорию, а также оградить к нему доступ посторонних людей.

Когда будет результат, нам направят ответ. Будем следить за ситуацией.