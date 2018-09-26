Пункты экстренной связи с полицией есть. Но работают ли они?
Вчера, 25 сентября 2018 года, журналист «РВС» вместе с сотрудником правоохранительных органов проводили проверку пунктов экстренной связи «Гражданин – полиция». Они обеспечивают электронную связь с дежурной частью ОМВД России по Динскому району.
В станице Динской четыре уличных кнопки вызова полиции:
возле спорткомплекса «Аполлон»;
на фонтанной площади;
возле мемориального комплекса;
в районе консервного завода (возле магазина «Авоська»).
Принцип работы пункта экстренной связи
Человек в случае необходимости нажимает кнопку вызова полиции. Идет вызов в дежурную часть. Сотрудник полиции отвечает, звонивший излагает суть ситуации. Далее, в зависимости от произошедшего, дежурный принимает меры. При необходимости выезжает полиция.
Первым посетили пункт, расположенный возле мемориального комплекса. Когда сотрудник полиции нажала кнопку вызова, ничего не произошло. В дежурную часть Динского района звонок не поступил. Соответственно, кнопка не работала.
Следующим стал пункт возле «Аполлона». Как и предыдущий, он не работал.
Далее мы отправились на фонтанную площадь. Здесь на наши нажатия кнопки связи тоже не последовало никакой реакции аппарата.
В заключение проверки мы попытались связаться с полицией с помощью пункта экстренной связи, расположенного в районе консервного района. На удивление, сразу услышали вызов, а затем голос дежурной. Это единственное место, где получилось дозвониться в полицию.
Для того чтобы узнать, почему же из четырех кнопок в Динской работает только одна, мы обратились к ведущему специалисту отдела по социальным вопросам и потребительской сфере администрации Динского сельского поселения Леониду Ленченко.
Он рассказал, что плановая проверка пунктов экстренной связи проводится ежеквартально. Последний раз она была на прошлой неделе – все кнопки работали.
«Техническое обслуживание систем безопасности производит ООО научно-производственное объединение «Безопасный регион». В связи с выявленным фактом неисправности пунктов «Гражданин – полиция» уже направлена заявка в краснодарскую фирму. 27 сентября они должны устранить неполадки», – прокомментировал Леонид Ленченко.
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