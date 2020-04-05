Пункты выдачи спецпропусков в Динском районе закрылись

Право на их получение имели организации, индивидуальные предприниматели, предприятия непрерывного цикла и жизнеобеспечения, которые продолжают работу в период карантина и входят в муниципальный Перечень, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Динской район от 02.04.2020 № 491.

Руководители, которые подали в муниципалитет списки работников, со 2 по 4 апреля получили спецпропуска.

С 8.00 часов 5 апреля все оставшиеся вопросы можно будет задавать по телефонам: 8(86162)5-19-69; 8(86162)6-23-24.

По-прежнему круглосуточно будет работать горячая линия 8(86162)6-12-51.