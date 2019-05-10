Путешественница из Динской стремится к победе в шоу

Катя Волхонская @kattii__t в 2009 году окончила школу 4 в станице Динской.

⠀С тех пор жизнь девушки вышла на международную орбиту. Она путешествует, изучает английский язык, ведет блог в Инстаграме.

⠀Сейчас Катя участвует в реалити-шоу по английскому языку на Мальте. И для победы ей нужна наша поддержка!

⠀- У нас тут настоящая битва городов! - рассказывает Катя и надеется, что динчане поддержат ее.

⠀Чтобы отдать свой голос за динчанку, нужно подписаться на аккаунт @zaza_school и оставить комментарий с указанием аккаунта девушки под видео. Чем больше, тем лучше!

⠀В конце недели будут подводиться итоги голосования. Победитель получит приз - обучение и проживание в Дублине, Ирландия.

⠀Поддержим Катю?

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