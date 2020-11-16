Путевка в санаторий для инвалидов. Почему не дают ежегодно?

В редакцию обратился житель района, имеющий инвалидность. Он считает, что инвалиды должны получать санаторно-курортное лечение ежегодно. Но вместо этого имеют такую возможность не чаще одного раза в несколько лет, а то и за всю жизнь. Чтобы разобраться в этом вопросе мы направили запрос в филиал Фонда социального страхования Динского района. Нам сообщили следующее.

Филиал не наделен полномочиями для самостоятельного приобретения путевок, это осуществляет Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

Федеральным законом* установлен период предоставления социальных услуг - календарный год, но не предусмотрена периодичность предоставления данных услуг (один раз в год или иное). То есть не гарантировано ежегодное предоставление путевок, а также не указана обязанность исполнительных органов по ежегодному обеспечению отдельных категорий граждан санаторно-курортным лечением.

Порядок** получения путёвки на лечение устанавливается после подачи заявления, справки формы N 070/у-04 и предъявления паспорта в территориальный орган ФСС.

Путевки на санаторно-курортное лечение выдаются филиалами фонда по месту жительства с учетом профиля заболевания. Ни одна из категорий граждан не имеет приоритетного права на внеочередное получение путевки.

Предоставление оздоровительного отдыха осуществляется в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета на календарный год гражданам, не отказавшимся от набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения с учетом норматива.

В соответствии с постановлением*** с 1 февраля 2020 года нормативы в месяц составили:

по санаторно-курортному лечению - 137,09 руб.;

проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 19,47 руб.;

проезд ж/д пригородного сообщения - 108,46 руб.

С 1 октября 2013 года на сайте https://kubanfss.ru/turn в режиме онлайн действует электронная очередь на получение путевок. Льготники могут открыто и гласно узнать текущий номер своей очереди.

"Таким образом, вопрос о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение для граждан льготной категории, вставших на учет, рассматривается филиалом при получении путевок, по соответствующим профилям заболевания, в порядке очередности по дате подачи заявления с учетом профиля лечения, указанного в п. 15 справки формы N 070/у-04 (действительна в течение 12 месяцев) для получения путевки", - подытожил Алексей Черников.

Также в 2020 году установлена стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных организациях РФ****:

для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (за исключением инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного мозга), лиц, сопровождающих граждан, имеющих инвалидность I группы, а также детей-инвалидов в размере, не превышающем 1247,7 рубля;

для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного мозга в размере, не превышающем 1951,5 рубля.

Из сумм нормативов видно, насколько разнится величина выделяемых средств федеральным бюджетом с ценой одного дня пребывания в санатории. Такая вот законодательная база. Законы есть, а выполнить их порой очень сложно.

*Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"

Порядок предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 2004 года N 328

*Постановление правительства РФ от 29.01.2020 г. "Об утверждении коэффициента индексации выплат пособий и компенсаций в 2020 г."

****Постановлением правительства РФ от 30.11.2019 г. N 1554 в правила финансового обеспечения, утв. постановлением правительства РФ от 29.12.2004 г. N 864 внесены изменения. Стоимость одного дня пребывания предусмотрена п. 2(2) новой редакции постановления.