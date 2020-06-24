Путевки в детский лагерь и компенсации за них. Кому и как получить?

На совещании с краевым оперштабом губернатор Вениамин Кондратьев с 1 июля разрешил работу детских оздоровительных организаций стационарного типа с медицинскими лицензиями.

Приезжать туда могут пока только дети из Краснодарского края.

В управлении по вопросам семьи и детства Динского района напомнили о порядке получения путевок.

Кому выдается путевка?

Всем, но в приоритете:

детям-инвалидам;

детям, один из родителей которых является инвалидом;

детям-сиротам;

детям из малообеспеченных или многодетных семей;

а также детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.

Как получить?

Теперь родителям не нужно подавать заявление ежегодно, как было раньше.

Достаточно сделать это один раз.

За родителями (законными представителями), которые подали заявления на получение путевок для детей в 2019 году, сохраняется право без подачи дополнительного заявления.

Теперь дети, чьи родители подали заявление однажды, будут состоять на учете до дня получения путевки для ребенка либо до дня утраты права на ее получение, например, до достижения ребенком 18 лет.

Путевки предоставляются по мере их поступления в управление согласно очередности, сформированной в электронном журнале.

Как подать заявление на получение путевки?

Для подачи заявления на получение путевок или консультации по вопросу детского оздоровительного отдыха необходимо обратиться в управление по вопросам семьи и детства администрации Динского района.

Адрес: Динская, ул. Луначарского, 13, каб. № 3. Тел.: 8(86162) 6-28-54.

Либо через МФЦ и предоставить следующие документы:

копию паспорта родителя;

свидетельство о рождении ребенка;

справку о регистрации или копию домовой книги;

справку от педиатра по форме 070-у (для санатория).

Компенсация родителям

В Динском районе есть квота бесплатных путевок. Их выдает Министерство труда и социального развития Краснодарского края.

Но если, например, родители самостоятельно приобретают путевку в организации оздоровления, они могут обратиться в управление по вопросам семьи и детства, чтобы подать заявку на компенсацию.

Еще условие: ребенок должен быть в возрасте от 4 до 17 лет включительно, являться гражданином РФ и проживать в Краснодарском крае.

Для оформления компенсации необходимо подготовить:

копию паспорта родителя;

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку о регистрации или копию домовой книги;

копию справки от педиатра по форме № 070/у (для санатория);

договор с турагентством (если есть);

оригиналы платежных документов;

отрывной (обратный) талон к путевке;

справку из лагеря или санатория, подтверждающую вид оказанных услуг ребенку по приобретенной путевке;

банковские реквизиты для перечисления средств на счет родителя.

Выплату можно получить не позднее 3 месяцев со дня окончания пребывания ребенка на оздоровлении. Это частичная компенсация стоимости приобретенных путевок для своих детей в оздоровительные лагеря от 10 до 21 дня и в санатории от 14 до 24 дней.

Она предоставляется одному из родителей (законных представителей) не более:

двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Краснодарском крае для детей-инвалидов, которые по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи (сопровождении);

однократной величины прожиточного минимума – для детей из семей, являющихся получателями пособия на ребенка в соответствии с законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 г. № 807-КЗ «О пособии на ребенка»;

50 % от величины прожиточного минимума – для иных категорий детей.

Выплата не может превышать размер понесенных расходов. Ее расчет производится на день заезда ребенка в здравницу.