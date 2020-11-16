Путевки в санаторий для детей от 7 лет. Как получить в Динском районе?

Детское поликлиническое отделение Динской ЦРБ сообщает, что для желающих на декабрь выделено 8 путевок в санаторий, заезд с 4 числа.

Читайте до конца и пишите в комментариях, знали ли вы о таких возможностях оздоровления для детей? Приходилось ли пользоваться?

Воспользоваться ими могут дети с заболеваниями органов дыхания и пищеварительной системы по показанию врача

Диагнозы: хронические гастриты, гастродуодениты, хронические бронхиты, фарингиты и др.

Путевки предоставляются бесплатно, для детей от 7 до 15 лет.

Без сопровождения родителей. Проезд оплачивается семьей.

Место оздоровления - детский санаторий «Голубая волна». Он находится в Анапе.

Обращаться в 11 кабинет детской поликлиники, к заведующей Чикаровой Татьяне Борисовне или по телефону 8(86162)-6-29-44.