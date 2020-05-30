Фото: RT
Путин объявил день Парада Победы нерабочим
24 июня объявлен выходным. Парад Победы, который назначен на этот день, начнется в 10 утра.
В 22 часа – салют. Доступа на парад для зрителей, как писали ранее федеральные СМИ, скорее всего не будет.
Напоминаем, что парад Победы пройдет в годовщину первого Парада Победы 1945 года, который прошел в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года.
Вот несколько интересных фактов.
- Если вы смотрели видео и фото Парада Победы 1945 года, то видели, как 200 вражеских знамен и штандартов разгромленных немецких частей бросают к подножию Мавзолея. Их кидали на специальный помост, чтобы знамёна нацистов не касались мостовой Красной площади. Бойцы были в перчатках, которые потом сожгли вместе со знаменами.
- Парад Победы принимал маршал Георгий Жуков верхом на белом скакуне. А командовал Парадом Константин Рокосовский на краковом коне.
- То самое знамя Победы, водружённое на крышу Рейхстага, участвовало только в Параде Победы в 1965 году. А в 1945 планировалось, что его пронесут по Красной площади те, кто водружал его на Рейхстаг, то есть Неустроев, Егоров, Кантария и Береста. Однако выяснилось, что герои не владеют техникой и приёмами обращения со знаменем, на фронте им было не до строевой подготовки. К тому же, например, Неустоев имел уже 5 ранений и серьезное повреждение ног.
- Чтобы участвовать в Параде Победы, надо было пройти жесткий отбор: учитывались не только подвиги и заслуги, но и вид, соответствующий облику воина-победителя, и чтобы ростом воин был не менее 170 см.
- Во время Парада пошел сильный ливень. Воздушную часть отменили. В многочисленных писаниях рассказывают, что Сталин был одет в плащ и резиновые боты, а маршалы в парадных мундирах вымокли насквозь. Ходит легенда, что мундир Рокоссовского так сел от воды, что после высыхания снять его можно было только распарывая по швам.
- Многие считают, что Парады в Москве проводили каждый год начиная с 1945-го. Это не так. После парада 24 июня 1945 года День Победы так, как сегодня, не праздновался и был обычным рабочим днем. Только в 1965 году День Победы стал выходным, тогда же прошел юбилейный Парад. После распада СССР тоже был перерыв до 1995-го.
Комментарии
Просрал путин свой парад! А Лукашенко -РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!