Путин оценил ситуацию в стране и рассказал о новых мерах поддержки

Сегодня, 23 июня, президент России Владимир Путин обратился к гражданам. В своей речи он рассказал о предварительных итогах борьбы с коронавирусом в России, дополнительных мерах поддержки и оценил текущую экономическую ситуацию.

В начале выступления он поблагодарил россиян, волонтеров и медицинских работников за то, что все достойно прошли самый опасный период эпидемии.

Принятые меры позволили выиграть время и задержать пик пандемии на один-полтора месяца и спасли десятки тысяч жизней.

За это время Россия наладила собственное производство лекарств для лечения коронавируса. В стране рекордное число проведенных тестов на выявление вируса – 17 млн.

Сейчас для России необходима вакцина, но она не панацея. Необходимо соблюдать комплекс мер.

Меры поддержки

Для медиков. Продлить им стимулирующие выплаты на июль и август. Повысить отпускные независимо от даты, когда специалисты пойдут в отпуск.

Продлить им стимулирующие выплаты на июль и август. Повысить отпускные независимо от даты, когда специалисты пойдут в отпуск. Для соцработников. Продлить их выплаты до 15 сентября.

Продлить их выплаты до 15 сентября. Для родителей детей от рождения до 16 лет. Организовать вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Кто уже получал ранее, заявление повторно подавать не надо, деньги перечислят автоматически.

Организовать вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Кто уже получал ранее, заявление повторно подавать не надо, деньги перечислят автоматически. Для семей, где оба родителя потеряли работу. Они продолжат получать по 3 тыс. на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе.

Экономика

Глава государства отметил, что резкого падения рубля не допущено.

Он выступил с инициативой с 1 января повысить НДФЛ с 13 % на 15 % на доходы свыше 5 млн рублей в год. Повышенный налог будут брать только с части доходов, превышающей 5 млн руб. Вырученные средства, а это 60 млрд руб. ежегодно, направят на лечение тяжелобольных детей.

Президент предложил расширить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 млн руб, сейчас 3 млн. В Москве и Санкт-Петербурге – до 12 млн.

Еще предложения:

Распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну. Получить его можно будет в каждом регионе.

Снизить возрастной порог для подключения к режиму самозанятых до 16 лет (сейчас с 18).

Снизить ставку страховых взносов в IT с 14 % до 7,6 % и ставку налога на прибыль с 20 % до 3 %.

Направить в регионы еще 100 млрд руб. плюс 100 млрд на развитие дорог.

Глава РФ также отметил, что поправки к Конституции, голосование по которым предстоит 1 июля, вступят в силу, только если их поддержат граждане.