Рабочее совещание Путина и обращение к гражданам. Коротко о главном

Сегодня, 11 мая, президент России Владимир Путин провел рабочее совещание по ситуации с коронавирусом и обратился к гражданам.

После этого он уже подписал указы о порядке продления ограничений по коронавирусу и о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.

“РВС” собрала основные моменты, которые озвучил глава государства.

Каждый субъект страны к сегодняшнему дню уже должен иметь план по снятию ограничений в связи с коронавирусом. Важно при этом учитывать ситуацию на местах.

130 тыс. – число коек, которые оборудованы в России для пациентов с коронавирусом сегодня. Изначально было 29 тыс.

Основной причиной смертности, по словам Путина, стали неготовность и перегрузка здравоохранения.

Опасностью является скрытая форма коронавируса, ее необходимо эффективно выявлять.

“Мы на порядок нарастили масштабы тестирования. Проводится 170000 тестов каждый день. Есть возможность выявлять заболевания на ранних стадиях, в том числе и тех, кто болеет без симптомов, но может заразить других. В середине мая доведем тестирования до 300 тыс. в сутки”, – сообщил президент.

При выходе или смягчении ограничительных мер необходимо строго соблюдать все санитарные правила.

Период нерабочих дней в стране завершается с 12 мая. Он длился 6 недель.

Массовые мероприятия еще запрещены.

Пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны сохранять решим повышенной безопасности.

С 15 апреля по 15 июля для социальных работников установят специальную федеральную плату.

Губернаторы регионов могут самостоятельно смягчать или ужесточать ограничительные меры.

12 мая необходимо восстанавливать работу базовых отраслей экономики (стройки, промышленность, связь, сельское хозяйство и др).

По поддержке экономики принят новой пакет мер.

Президент выступил с инициативой повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком в два раза. На данный момент сумма составляет 3375 рублей.

Семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно положена единоразовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Она должна быть произведена с 1 июня.

27 млн. детей России получат дополнительную поддержку от государства. Возраст разный. Это как младенцы, так и школьники.

Число безработных сегодня – 1,4 млн. человек. Это в два раза выше, чем в начале апреля.

Президент предложил организовать специальную кредитную программу поддержки занятости. Право воспользоваться ею есть у всех предприятий, которые входят в список пострадавших отраслей.

Организации, сохранившие не менее 90% штата от уровня апреля, получат субсидию на выплату заработной платы сотрудникам за апрель и май.

Самозанятым глава государства предложил полностью вернуть налог, который они платили в 2019 году.

“Нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. И сделать это раньше. Не с 1 июля, а с 1 июня. Семья разово получит все причитающиеся деньги за 1 полугодие. В среднем это 33 тыс. рублей за одного ребенка”, – пояснил Путин.

Медики, которые работали и работают с коронавирусом, получат выплаты за апрель до 15 мая.

В новейшей истории еще не было выделено стоько мер по поддержке экономики и граждан, даже в 2008 году.

Основные тезисы, касаемые коронавируса:

Процент тех, кто более пневмонией, снизился – с 25% до 20,6%.

Чтобы выйти на первом этапе из ограничений, необходимо иметь коэффициент распространения коронавирусной инфекции не выше 1%.

В РФ летальность от данной инфекции в 7,4 раз ниже, чем по миру в целом.



