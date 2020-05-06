Путин провел совещание с правительством. Основные тезисы

Сегодня, 6 мая, президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с правительством по мерам борьбы с распространением COVID-19 и возможности смягчения режима самоизоляции.

Основные тезисы.

Владимир Путин отметил, что губернаторы должны принять решение о дальнейших действиях в регионах, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора.

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному, где-то жесткие меры нужно сохранить и дополнять, а где-то, возможно, планировать смягчение с учетом специалистов и факторов риска.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в своем выступлении рассказал, что в российских стационарах с подтвержденным коронавирусом и с подозрением на него находятся 80 тыс. человек, из них 1133 на ИВЛ, в том числе 4 детей.

В России свободны 36 % подготовленных для пациентов с коронавирусом больничных коек, дефицита коек нет. К работе с пациентами с коронавирусом привлечены около 41 тыс. студентов, ординаторов и аспирантов.



Тезисы выступления главы Минэкономразвития Максима Решетникова

Общий объем предоставленных бизнесу налоговых отсрочек оценивается в 217 млрд руб.

В пострадавших из-за коронавируса отраслях работают 6 млн человек, 3 млн из них в МСП.

Банки РФ получили 35 тыс. обращений от МСП на реструктуризацию кредитов, из них одобрена почти половина.

Приостановлены все проверки. В марте – 50 000, а до конца года более 500 000 проверок отменены.

Объем предоставленных кредитных каникул бизнесу составил 68 млрд рублей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, можно начать снимать в три этапа.





1 этап: возможны прогулки с детьми, занятия физкультурой и спортом в открытых пространствах, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.



2 этап: возможны снятия ограничения на прогулки на улице с членами семьи. Открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади (число одновременно обслуживаемых посетителей будет ограничено). Начнут работу образовательные организации.



3 этап: Можно будет посещать скверы и парки с сохранением социальной дистанции. Возобновляется работа предприятий сферы услуг и торговли без каких-либо ограничений количества посетителей и площади. Откроются гостиницы, кафе, рестораны и все образовательные учреждения.

«Решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона, и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены», – отметила Анна Попова.