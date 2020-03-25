Путин выступил с обращением к гражданам РФ
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ по поводу коронавируса.
Президент России обозначил несколько тезисов во время своего выступления.
- В России удается сдерживать массовое распространение коронавируса. Гражданам нужно серьезно отнестись к ситуации и поддерживать режим карантина. Россия способна работать на опережение по борьбе с коронавирусом. Здесь главный приоритет - здоровье граждан.
- Следующая неделя, которая начинается с 28 марта, официально объявляется нерабочей с сохранением заработной платы. Однако все важные учреждения должны осуществлять свою рабочую деятельность в прежнем режиме - это больницы, службы быстрого реагирования и т.д.
- Владимир Путин перенес дату Всероссийского голосования по поправке в конституцию на более позднюю дату.
- Вся мировая экономика сейчас под ударом. Необходимо позаботиться об экономическом состоянии гражданам. Выплаты ветеранам и труженикам тыла осуществят до майских праздников. Все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически без предоставления справок. Всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка ежемесячно.
- В случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину должны предоставить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
- Пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ, и также норма выплаты по больничному будет установлена в размере одного МРОТ до конца года
- Владимир Путин предложил ввести мораторий на 6 месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации.
- Президент предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам из-за пандемии коронавируса и ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса. "Государство гарантирует поддержку среднему и малому бизнесу".
- Налоги на оффшоры поднимутся с 2% до 15%, а если иностранные партнёры не примут эту ставку, то Россия выйдет из соглашений в одностороннем порядке.
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