Пять вкусных рецептов блюд для весеннего детокса организма
Весной обновляется сама природа. Наверное, именно поэтому в данное время года нас посещает желание что-то изменить, купить новую одежду, похудеть и тому подобное.
Сегодня "РВС" расскажет вам о том, как приготовить 4 вкусных и полезных салата, которые помогут почувствовать себя лучше после праздников, и позволят держать свой вес под контролем. Их смелое можно назвать детокс-салатами. Они помогут почистить организм без применения лекарств и прочей химии.
Салат из проростков с морской капустой
Для него необходимо:
полстакана трехдневных проростков чечевицы;
полстакана проростков кукурузы;
1 столовая ложка морской капусты;
1 луковица;
1 красный сладкий перец;
зелень укропа и петрушки;
1 столовая ложка лимонного сока.
Все ингредиенты необходимо тщательно перемешать. Блюдо готово.
Салат из квашеной капусты с ягодами годжи
Берем следующие составляющие:
1 чашку квашеной капусты;
20 ягод годжи;
1 столовую ложку растительного масла;
зеленый лук для подачи.
Смешиваем все ингредиентны. Салат очень аппетитно хрустит.
Овощной салат со шпинатом и семенами льна
Для его приготовления потребуется:
100 г листьев шпината;
1 сладкий перец;
1 огурец;
1 чайная ложка семян льна;
1 чайная ложка черных кунжутных семечек;
соевый соус по вкусу;
2 столовые ложки оливкового масла.
Смешиваем все в салатнике, и наслаждаемся вкусом.
Фруктовый салат
Этот десертный салат можно сделать на свой вкус или по нашему рецепту:
100 г ананаса;
1 папайя;
1 столовая ложка измельченных фисташек;
150 г йогурта;
1 столовая ложка измельченной мяты.
Сюда еще можно добавить все ягоды, на которые у вас нет аллергии.
Смузи
Самая вкусная часть детокса:
150 г брокколи;
1 киви;
сок одного лайма;
5 листьев мяты.
Приятного аппетита!
Количество ингредиентов во всех салатах указано на 1 порцию.
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