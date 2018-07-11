Пятеро детей выпали из окон на Кубани за 10 дней

В самом разгаре лето. Причем аномально жаркое лето – недавно в Краснодаре был побит рекорд максимальной температуры воздуха. Люди спасаются от пекла как могут – у кого-то 24 часа в сутки работает кондиционер, кто-то меланхолично носит с собой из комнаты в комнату вентилятор. У кого-то проще – открыть все окна в квартире и пусть сквозняк гуляет по дому. Однако не все задумываются над тем, насколько это безопасно в домах, где есть дети. За прошедшие 10 дней на Кубани из окон многоэтажных домов выпали пятеро детей. Выжить удалось лишь троим, но они получили серьезные травмы. Двое детей погибли. Виной всему открытые настежь окна и невнимательность родителей.

Первый случай произошел в начале месяца. 3 июля из окна квартиры на 4 этаже выпала двухлетняя девочка. Она облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала вес ребенка. Падение смягчили ветки деревьев. Девочка осталась в живых, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Таким же образом повезло и шестилетней девочке из Анапы – она выпала из окна 2 этажа и тоже выжила. В Каневской 4-летняя девочка была госпитализирована после падения с 4 этажа.

Через четыре дня, 7 июля, произошло сразу два несчастных случая. В Карасунском округе Краснодара с 12 этажа выпал 3-летний малыш. Его спасти не удалось. В этот же день в Крымске насмерть разбилась годовалая девочка, она упала с 4 этажа.

Родители, помните: детей малолетнего возраста нельзя оставлять без присмотра ни на минуту! Также необходимо следить за всей обстановкой в доме, окна – не единственный источник опасности для маленьких детей.

Динской район такие случаи обошли стороной. Как нам рассказали в Динской ЦРБ, за последний год ни одного малолетнего ребенка с травмами от падения не поступало.



