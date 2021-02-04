Работа полиции Динского района в 2020 году. Итоги

Начальник отдела МВД России по Динскому району Андрей Рапп на 8-й сессии отчитался о деятельности полиции муниципалитета в 2020 году.

Вот основные тезисы.

На территории района не допущено проявление терроризма, а также чрезвычайных происшествий во время общественно-политических и культурно-массовых мероприятий.

За 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 1376 преступлений, при этом на 266 (16,1 %) снизилось количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с 2019 годом.

Уменьшилось количество совершенных краж имущества граждан (их 266), квартирных краж (477), краж сотовых телефонов (47), краж с банковского счета (27).

Раскрыто 151 тяжкое и особо тяжкое преступление (раскрываемость краж транспортных средств составила 70 %, краж автомобилей – 62 %, грабежей – 73 %, угонов – 80 %).

На 100 % раскрыты убийства, изнасилования, причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, угрозы убийством.

На 25 % увеличилось количество направленных в суд уголовных дел по линии следствия (289). В том числе на 18 % – с тяжким и особо тяжким составом преступления, на 66,7 % – уголовных дел, связанных с хищением денежных средств с банковского счета, на 133 % – грабежей.

Удалось снизить количество преступлений, совершенных в общественных местах (309) и на улицах (219).

На 10 % снизилось число преступлений, которые совершили ранее судимые (157).

На 12 % снизилось число преступлений тех, кто состоит под административным надзором (7).

На 11 % снизилось число преступлений, которые совершены в состоянии опьянения (89).

На 5 % снизилось число преступлений на бытовой почве (51).

Подростковая преступность снизилась в два раза (на 126).

Планы на 2021 год

1. Информировать население о способах мошенничества и мерах по их профилактике.

2. Оперативно реагировать на незаконный оборот наркотических средств, наличие наркопритонов.

3. Организовать работу по пресечению алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Выявлять «неблагополучные» семьи, беспризорных детей, принимать меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

4. Снизить уровень аварийности на дорогах, обеспечить спокойствие граждан как в жилом секторе, так и в общественных местах.

5. Выявить превентивные составы преступлений (причинение побоев, легкого, средней тяжести вреда здоровью, угроза убийством и другие), совершенных в быту.