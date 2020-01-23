Работают ли эвакуаторы в Динской?

Жители Динской заметили, что на улицах перестали работать эвакуаторы. Они обратились в редакцию «РВС», чтобы узнать, с чем связано их отсутствие на дорогах станицы.

Журналист запросила информацию в ГИБДД Динского района.

Там ответили, что эвакуатор никуда не делся, он увозит машины на специальную стоянку только при нарушении правил дорожного движения. Порядок задержания, эвакуации и хранения осуществляется согласно нормативно-правовым актам и региональным законам.

Почитать о задержании ТС можно в статье 27.13 КоАП РФ.