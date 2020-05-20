Работники Динской скорой помощи обратились к президенту

В редакцию «РВС» обратились работники скорой медицинской помощи Динской ЦРБ. Они отправили коллективное письмо в администрацию президента и хотели бы предать свое обращение огласке.

Стимулирующие выплаты медработникам, обещанные президентом, во многих регионах сопровождаются скандалами. Но первым громким выступлением стало именно видеообращение из Краснодарского края. Работники армавирской скорой помощи заявили, что не получили ни копейки.

Волну протеста подхватили их коллеги со всей России, присоединились к армавирцам и медработники из других районов края. Динчане написали коллективное письмо, упомянутое выше.

Проблема стимулирующих выплат не только в том, что их получили не все работающие с коронавирусными больными медики. Некоторым начислили вовсе не те суммы, которые озвучил президент.

Кроме того, часть персонала больниц и поликлиник вовсе оказалась вне этих мер. Именно это возмутило и динчан. Им сказали, что они не могут рассчитывать на доплаты, потому что не имели непосредственного общения с зараженными.

«Считаем, что данная мера распределения стимулирующих выплат несправедливая, – пишут работники СМП из Динской. – По прибытию на вызов с минимальным набором средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, одноразовые халаты) мы рискуем заразиться сами, заразить других людей при обслуживании вызова, заразить своих коллег, членов семьи».

Медики обращались к руководству, им пояснили: «Экономическим отделом ведется подсчет конкретного времени работы бригад с зараженными COVID-19 на основании постановления губернатора Краснодарского края от 17 апреля 2020 года № 234 и внесенных изменений в это постановление от 8 мая 2020 года № 263, а также на внутренние нормативные документы. Не было факта контакта с зараженными – не положены выплаты! И повлиять на решение вышестоящего руководства они не могут, так как сами обязаны выполнять их поручения».

«РВС» связалась с руководством Динской ЦРБ. Нам также указали на вышеупомянутые постановления администрации Краснодарского края. Все, кому положены выплаты по этим нормативным актам, получили их 12 мая вечером.

В субботу, 16 мая, были внесены поправки в постановление правительства РФ № 484. Формулировка «за фактически отработанное время» была исключена. Как сообщили в Динской ЦРБ «РВС», в соответствии с этими изменениями доплаты на счета сотрудников, работающих с коронавирусными больными, начали поступать 18 мая.

Работники непосредственно инфекционной бригады скорой медицинской помощи получат деньги в соответствии с постановлениями, все остальные выполняют свою обычные обязанности. Если будут внесены поправки в основной нормативный акт правительства, касающийся всех сотрудников СМП, им тоже заплатят.



