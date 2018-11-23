Работники мусороуборочной компании собираются бастовать?

В редакцию «РВС» обратились жены работников мусороуборочной компании с криком души. Как они рассказали, пожелав остаться анонимными, с августа этого года на предприятии урезают и задерживают зарплату. Ждать ее люди могут больше месяца. Если же рабочие начинают жаловаться, то дело доходит до увольнения.

По словам читательниц, у водителей очень тяжелая работа. Кроме того, что их рабочий день начинается рано, они еще и отвечают за грузчиков, которые могут получить травму при выполнении тех или иных манипуляций. Это ведь дополнительная психологическая нагрузка.

Не довольны женщины и зарплатами. По их рассказам, грузчик должен получать 14-15 тысяч, а им платят 8 из-за урезок. У водителей оплата — до 25 тысяч, а приносят-то — 12-14. «Как семью прокормить на эти деньги?», - недоумевает местная жительница.

Как утверждают наши читательницы, руководство просит их мужей «потерпеть до весны». Мол, тогда все наладится и «зарплаты станут божескими».

Как нам рассказали, сейчас на предприятии сумасшедшая текучка.

Многие люди не выдерживают — «уходят из-за таких условий и мизерных зарплат».



