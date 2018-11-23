Работники мусороуборочной компании собираются бастовать?
В редакцию «РВС» обратились жены работников мусороуборочной компании с криком души. Как они рассказали, пожелав остаться анонимными, с августа этого года на предприятии урезают и задерживают зарплату. Ждать ее люди могут больше месяца. Если же рабочие начинают жаловаться, то дело доходит до увольнения.
По словам читательниц, у водителей очень тяжелая работа. Кроме того, что их рабочий день начинается рано, они еще и отвечают за грузчиков, которые могут получить травму при выполнении тех или иных манипуляций. Это ведь дополнительная психологическая нагрузка.
Не довольны женщины и зарплатами. По их рассказам, грузчик должен получать 14-15 тысяч, а им платят 8 из-за урезок. У водителей оплата — до 25 тысяч, а приносят-то — 12-14. «Как семью прокормить на эти деньги?», - недоумевает местная жительница.
Как утверждают наши читательницы, руководство просит их мужей «потерпеть до весны». Мол, тогда все наладится и «зарплаты станут божескими».
Как нам рассказали, сейчас на предприятии сумасшедшая текучка.
Многие люди не выдерживают — «уходят из-за таких условий и мизерных зарплат».
Куда же деваются бюджетные деньги и оплата населения? Почему людям не могут достойно оплачивать их труд? Ведь без этих профессий социум попросту не сможет! Работники уже начали бастовать — они не хотят выходить на работу, за которую им не платят. Не исключено, что все это закончится всеобщей забастовкой. Возможно, тогда хоть как-то эту проблему начнут решать?
Журналист «РВС» связалась с временно исполняющим обязанности директора ООО «Динской мусороуборочной компании» Игорем Захаровым, чтобы он прокомментировал ситуацию:
«Раньше средства наша компания получала напрямую, а сейчас мы являемся подрядчиком регионального оператора. Именно он переводит нам деньги за выполненные работы. Люди оплачивают региональному оператору не одномоментно, а в течение месяца. То есть, деньги, которыми он рассчитывается с нашей организацией поступают на протяжении всего расчетного периода. И по мере поступления региональный оператор переводит их нам.
Первыми зарплату получают грузчики и водители. Только потом выплачиваем административному аппарату. Сейчас переходный период. Если задержка по зарплатам и случается, то, максимум, на несколько дней. Нет такого, чтобы люди месяцами сидели без денег.
Мы всегда открыты для сотрудников. Любой может прийти и выяснить ситуацию, сверить свою зарплату с бухгалтерией. Все вопросы всегда решаем оперативно и мирно.
Занижать оклады предприятие не имеет права, так как мы работаем на основе трудового договора, где все четко прописано. Наоборот, мы всячески поощряем сотрудников за хорошую работу — выплачиваем премии».
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