Работы в Комсомольском парке обещают закончить до конца октября

Сейчас идут работы по 2-й очереди реконструкции Комсомольского парка в станице Динской. По плану они должны закончиться до 8 ноября 2018 года, но работники предполагают, что сделают все уже до конца октября.

В данный момент проведены подземные работы, обработка и обрезка деревьев, проложен кабель, обозначены пешеходные дорожки. Ведется подготовка перед укладкой тротуарной плитки.

В рамках 2-й очереди создадут пешеходные дорожки и освещение в парке. На все это выделено более 6 миллионов рублей.

Уже заключен договор на выполнение проектно-сметной документации для 3-й очереди реконструкции Комсомольского парка. Ориентировочно на строительство будет выделено более 40 миллионов.