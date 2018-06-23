"Радуга на крыльях" - передвижная выставка в Динской

В дни летних школьных каникул в Динском историко-краеведческом музее представлена передвижная выставка «Радуга на крыльях».

Жителям и гостям Динского района предоставляется возможность ознакомиться с ярким и многообразным миром насекомых. Выставка-экскурсия «Радуга на крыльях» включает 1350 экзотических созданий - сияющих бабочек, редких жуков, гигантских пауков с пяти континентов.

Экспозиция и интерактивная экскурсия рассчитаны на самый широкий круг посетителей. Они будут интересны и взрослым, и малышам. Выставка «Радуга на крыльях» никого не оставит равнодушным, позволит дать её посетителям наглядное, яркое представление о микромире, существующем рядом с нами, поможет узнать много нового об образе жизни насекомых.

Просмотр экспонатов сопровождается увлекательным рассказом о жизни представителей этого удивительного мира, об их строении, размножении, развитии, питании и поведении, об основных этапах их эволюции, умении приспосабливаться к окружающей среде.

Посетить выставку «Радуга на крыльях» можно ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме понедельника, по адресу: ст. Динская, ул. Красная,86.

Начало экскурсий – 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00 часов (при минимальном количестве посетителей – 3 чел.)

Предварительная запись при коллективном посещении обязательна.

Все подробности по телефону:

8 (86162) 5-12-75 (с 9.00 до 16.00)