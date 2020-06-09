Ранил ножом в грудь. В полиции рассказали об апрельском инциденте

Сегодня от ОМВД по Динскому району стало известно о весеннем инциденте в Новотитаровской, который привел к угрозе жизни человека.

Произошло это в конце апреля. Из местной поликлиники в Динскую ЦРБ поступил пациент.

По данным ОМВД по Динскому району, ему установили диагноз: колотая травма грудной клетки, алкогольное опьянение. Пострадавшему сделали операцию, определили в реанимацию.

Как сообщает пресс-служба правоохранительных органов, по дороге в больницу мужчина, которому нанесли ранение, сообщил другую версию фельдшеру.

Он сказал, что около продуктового магазина его травмировали неизвестные лица кавказской национальности, после чего неизвестный ему водитель привез в поликлинику.

Но в результате расследования сотрудниками полиции Отдела МВД России по Динскому району установлена другая версия.

“В ходе совместного распития спиртных напитков гражданин А. путем нанесения удара ножом, причинил телесные повреждения в виде колотой раны грудной клетки гражданину Г”, – пояснили в полиции.

Мужчина задержан по двум статьям: