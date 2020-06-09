Ранил ножом в грудь. В полиции рассказали об апрельском инциденте
Сегодня от ОМВД по Динскому району стало известно о весеннем инциденте в Новотитаровской, который привел к угрозе жизни человека.
Произошло это в конце апреля. Из местной поликлиники в Динскую ЦРБ поступил пациент.
По данным ОМВД по Динскому району, ему установили диагноз: колотая травма грудной клетки, алкогольное опьянение. Пострадавшему сделали операцию, определили в реанимацию.
Как сообщает пресс-служба правоохранительных органов, по дороге в больницу мужчина, которому нанесли ранение, сообщил другую версию фельдшеру.
Он сказал, что около продуктового магазина его травмировали неизвестные лица кавказской национальности, после чего неизвестный ему водитель привез в поликлинику.
Но в результате расследования сотрудниками полиции Отдела МВД России по Динскому району установлена другая версия.
“В ходе совместного распития спиртных напитков гражданин А. путем нанесения удара ножом, причинил телесные повреждения в виде колотой раны грудной клетки гражданину Г”, – пояснили в полиции.
Мужчина задержан по двум статьям:
- Ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения». Санкции: наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток;
- Ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Санкции: лишение свободы на срок до 10 лет.
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