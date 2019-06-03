Раскрыта интрига, кто выступит на День района

Итак, главная интрига Дня Динского района 2019 раскрыта. Как стало известно «РВС» из собственных источников, на праздничном концерте выступят группа «Пицца» и певица Виктория Дайнеко.

На удивление, эти звезды не были представлены в предварительном списке.

Фото: hype.ua

Немного расскажем об исполнителях. Группа «Пицца» была основана в 2010 году Сергеем Приказчиковым, который является автором, композитором и аранжировщиком песен.

Самые известные композиции: «Оружие», «Назад», «Романс»,

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Виктория Дайнеко — российская певица и актриса. Победительница «Фабрики звезд-5». В рамках телепроекта Вика исполнила две сольные песни — «Я буду лучше» и «Лейла».

Наиболее известные песни: «Я просто сразу от тебя уйду», «Лейла», «Сотри его из memory», «Фильм не о любви».