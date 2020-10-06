Расписание автобусов по Динскому району и до Краснодара

Обновленное расписание пассажирских автобусов по району и до Краснодара.

Перевозчик ООО «Кубаньтранссервис» обслуживает маршруты:

🚌№ 107 «Динская – Краснодар»;

🚌№ 108 «Динская – ул. Стасова (Краснодар) – аэропорт (Краснодар)»;

🚌№ 127 «Суворовское – Украинский – Пластуновская – Краснодар»;

🚌№ 122 «Пластуновская – Краснодар».

Телефон диспетчерской 8-918-167-23-38.

Общественный транспорт ходит по следующим графикам.





🚌№ 107 «Динская – Краснодар»





В рабочие дни

Динская

5.50, 6.10, 6.35, 7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 15.25, 16.00, 16.35, 17.10, 18.00, 18.45, 19.30.

Краснодар

7.05, 7.45, 8.20, 9.00, 9.35, 10.10, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.20, 21.00.





В субботу

Динская

6.00, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.10, 9.40, 10.15, 10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 13.45, 14.20, 14.55, 15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30.

Краснодар

7.05, 7.50, 8.35, 9.20, 10.05, 10.45, 11.20, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 19.05, 19.40, 20.20, 21.00.





В воскресенье

Динская

6.00, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.15, 10.00, 10.40, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30.

Краснодар

7.05, 7.50, 8.35, 9.20, 10.05, 10.45, 11.30, 12.10, 12.50, 13.30, 14.15, 14.55, 15.30, 16.10, 16.55, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20, 21.00.

______________________________________

🚌№ 108 «Динская – ул. Стасова (Краснодар) – аэропорт (Краснодар)»





Динская: 6.00, 6.40, 7.30, 9.10, 10.50, 12.00, 14.30, 16.10, 17.30, 18.20.

6.00, 6.40, 7.30, 9.10, 10.50, 12.00, 14.30, 16.10, 17.30, 18.20. Стасова: 7.30, 8.25, 9.30, 10.50, 12.45, 14.00, 15.50, 17.40, 20.00.

7.30, 8.25, 9.30, 10.50, 12.45, 14.00, 15.50, 17.40, 20.00. Аэропорт: 7.50, 8.45, 9.50, 11.10, 13.05, 14.20, 16.10, 18.00, 19.10, 20.20.

______________________________________

🚌№ 127 «Суворовское – Украинский – Пластуновская – Краснодар»





В рабочие дни

Суворовское (пн, ср, пт): 6.00, 19.35.

6.00, 19.35. Украинский: 6.20, 10.40, 15.30.

6.20, 10.40, 15.30. Пластуновская (пн-сб): 6.30, 10.50, 15.40.

6.30, 10.50, 15.40. Краснодар: 8.30, 14.00, 18.00.





В воскресенье и праздничные дни

Украинский: 6.20, 10.40, 15.30.

6.20, 10.40, 15.30. Пластуновская: 6.30, 10.50, 15.40.

6.30, 10.50, 15.40. Краснодар: 8.30, 14.00, 18.00.

______________________________________

🚌№ 122 «Пластуновская – Краснодар»





В рабочие дни

Пластуновская: 5.40, 8.10, 9.30, 12.30, 14.20, 16.50.

5.40, 8.10, 9.30, 12.30, 14.20, 16.50. Краснодар: 7.10, 10.30, 12.30, 15.30, 17.00, 19.00.





В воскресенье и праздничные дни

Пластуновская: 8.10, 12.30, 16.50.

8.10, 12.30, 16.50. Краснодар: 10.30, 15.30, 19.00.

______________________________________

Перевозчик ООО «23 BUS» обслуживает маршруты:

🚌№ 121 «Краснодар – Осечки»;

🚌№ 117 «Краснодар – Найдорф»;

🚌№ 105 «Краснодар – Воронцовская».

Телефон диспетчерской 8-918-933-96-25.

Общественный транспорт ходит по следующим графикам.





🚌 № 121 «Краснодар – Осечки»





Осечки: 5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 8.30, 9.10, 9.50, 10.30, 11.20, 12.00, 12.35, 13.30, 14.20, 15.00, 15.40, 16.40, 17.50, 18.35, 19.20, 20.00.

5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 8.30, 9.10, 9.50, 10.30, 11.20, 12.00, 12.35, 13.30, 14.20, 15.00, 15.40, 16.40, 17.50, 18.35, 19.20, 20.00. Краснодар (отправление от Театра драмы): 7.20, 7.50, 8.30, 9.00, 10.00, 10.40, 11.10, 12.00, 13.00, 13.40, 14.20, 15.10, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 19.10, 19.40, 20.30, 21.20.

______________________________________

🚌 № 117 «Краснодар – Найдорф»





Найдорф

В рабочие дни

5.00, 5.15, 5.30, 6.05, 6.20, 6.40, 7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.40, 9.05, 9.30, 9.50, 10.30, 10.50, 11.10, 11.30, 11.55, 12.20, 12.50, 13.10, 13.50, 14.10, 14.30, 14.50, 15.10, 15.30, 15.50, 16.10, 16.50, 17.10, 17.30, 17.50, 18.10, 18.30, 18.50, 19.30.

В выходные и праздничные дни

5.00, 5.15, 5.30, 6.10, 6.30, 6.50, 7.15, 7.40, 8.05, 8.30, 8.55, 9.20, 9.45, 10.35, 11.00, 11.25, 11.50, 12.20, 12.50, 13.10, 14.10, 14.30, 14.50, 15.10, 15.35, 16.00, 17.00, 17.25, 17.50, 18.20, 18.50, 19.30.





Краснодар

В рабочие дни

6.15, 6.35, 7.05, 7.35, 8.00, 8.40, 9.00, 9.20, 9.45, 10.10, 10.35, 11.00, 11.20, 11.40, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.30, 21.00.

В выходные и праздничные дни

6.15, 6.35, 7.05, 7.35, 8.00, 8.45, 9.10, 9.35, 10.00, 10.25, 10.50, 11.15, 11.40, 12.25, 12.50, 13.15, 13.40, 14.05, 14.30, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.45, 17.10, 17.35, 18.25, 18.50, 19.15, 19.45, 20.15, 21.00.

______________________________________

🚌№ 105 «Краснодар – Воронцовская»





Воронцовская: 6.00, 10.20, 13.40, 16.40.

6.00, 10.20, 13.40, 16.40. Краснодар: 8.20, 12.00, 15.00, 18.00

______________________________________

Перевозчик ООО «Рустрансавто» обслуживает маршрут № 103 «Васюринская – Краснодар».

Общественный транспорт ходит по следующему графику.





🚌№ 103 «Васюринская – Краснодар»





С понедельника по субботу

Краснодар: 6.35, 6.55, 7.15, 7.35, 7.55, 8.15, 8.35, 8.55, 9.15, 9.35, 9.55, 10.15, 10.35, 10.55, 11.15, 11.35, 11.55, 12.15, 12.35, 12.55, 13.15, 13.40, 14.05, 14.30, 14.55, 15.20, 15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.05, 17.25, 17.45, 18.05, 18.25, 18.45, 19.05, 19.35, 19.45, 20.05, 20.30, 21.00.

6.35, 6.55, 7.15, 7.35, 7.55, 8.15, 8.35, 8.55, 9.15, 9.35, 9.55, 10.15, 10.35, 10.55, 11.15, 11.35, 11.55, 12.15, 12.35, 12.55, 13.15, 13.40, 14.05, 14.30, 14.55, 15.20, 15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.05, 17.25, 17.45, 18.05, 18.25, 18.45, 19.05, 19.35, 19.45, 20.05, 20.30, 21.00. Васюринская: 5.30, 5.50, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, 7.30, 7.50, 8.10, 8.30, 8.50, 9.10, 9.30, 9.50, 10.10, 10.30, 10.50, 11.10, 11.30, 11.50, 12.10, 12.35, 13.00, 13.25, 13.50, 14.15, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.30, 20.00.

В воскресенье

Краснодар: 7.00, 7.30, 8.00, 8.25, 8.50, 9.15, 9.40, 10.05, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.25, 18.50, 19.15, 19.40, 20.05, 20.30.

7.00, 7.30, 8.00, 8.25, 8.50, 9.15, 9.40, 10.05, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.25, 18.50, 19.15, 19.40, 20.05, 20.30. Васюринская: 6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.40, 9.05, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.25, 17.50, 18.15, 18.40, 19.05, 19.30.

____________________________________

Перевозчик ИП Медведев обслуживает маршруты:

🚌№ 212 «Динская – Первореченское»;

🚌№ 204 «Динская – Васюринская»;

🚌№ 205 «Динская – Пластуновская – Украинский»;

🚌№ 208 «Динская – Пластуновская – Украинский»;

🚌№ 205-А «Динская – Пластуновская»;

🚌№ 227 «Динская – Пластуновская – Украинский»;

🚌№ 206 «Динская – Агроном»;

🚌№ 222 «Динская – Воронцовская»;

🚌№ 207 «Динская – Найдорф»;

🚌№ 223 «Новотитаровская – Динская»;

🚌№ 210 «Динская – Красносельское»;

🚌№ 211 «Динская – Старомышастовская».

Телефон диспетчерской 8-961-584-96-85.

Общественный транспорт ходит по следующим графикам.





🚌№ 212 «Динская – Первореченское»





В рабочие дни

Динская: 7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 15.30, 17.10, 19.00.

7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 15.30, 17.10, 19.00. Первореченское: 6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 16.10, 17.55, 19.35.

В субботу

Динская: 7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10, 19.00.

7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10, 19.00. Первореченское: 6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 17.55, 19.35.





В воскресенье и праздничные дни

Динская: 7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10.

7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10. Первореченское: 6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 17.55.

____________________________________

🚌 № 204 «Динская – Васюринская»





В рабочие дни

Динская: 5.50, 7.00, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 17.20.

5.50, 7.00, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 17.20. Васюринская: 6.50, 8.00, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 18.20.





В субботу

Динская: 6.50, 10.30, 12.30, 14.30.

6.50, 10.30, 12.30, 14.30. Васюринская: 7.30, 11.30, 13.30, 15.30.





В воскресенье и праздничные дни

Динская: 6.50, 10.30, 14.30.

6.50, 10.30, 14.30. Васюринская: 7.30, 11.30, 15.30.

____________________________________

🚌№ 205 «Динская – Пластуновская – Украинский»





Динская: 8.40, 10.50, 12.40, 17.00.

8.40, 10.50, 12.40, 17.00. Пластуновская: 6.55, 9.40, 12.00.

6.55, 9.40, 12.00. Украинский: 13.30, 17.50.

В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.

____________________________________

🚌 № 208 «Динская – Пластуновская – Украинский»





Динская: 7.20, 10.00, 11.50, 14.40, 17.30.

7.20, 10.00, 11.50, 14.40, 17.30. Пластуновская: 6.40.

6.40. Украинский: 7.55, 10.50, 13.00, 15.50, 18.10.

В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.

____________________________________

🚌№ 205-А «Динская – Пластуновская»





В рабочие дни

Динская: 8.20, 9.40, 12.10, 13.10, 15.10, 16.10.

8.20, 9.40, 12.10, 13.10, 15.10, 16.10. Пластуновская: 7.30, 8.55, 10.10, 12.40, 14.00, 15.40.

7.30, 8.55, 10.10, 12.40, 14.00, 15.40. Украинский: 7.15.





В выходные и праздничные дни

Динская: 8.20, 9.40, 12.00, 13.30, 15.10, 16.10.

8.20, 9.40, 12.00, 13.30, 15.10, 16.10. Пластуновская: 7.30: 10.10: 13.00: 14.00, 15.40.

7.30: 10.10: 13.00: 14.00, 15.40. Украинский: 7.15, 8.55, 12.50.

____________________________________

🚌№ 227 «Динская – Пластуновская – Украинский»





В рабочие дни

Динская: 8.50, 11.10, 13.30, 15.50, 18.10.

8.50, 11.10, 13.30, 15.50, 18.10. Украинский: 6.55, 9.50, 12.20, 14.30, 17.00.





В выходные и праздничные дни

Динская: 8.50, 11.10, 13.10, 15.50.

8.50, 11.10, 13.10, 15.50. Украинский: 6.55, 9.50, 12.20, 14.30, 16.40.

____________________________________

🚌№ 206 «Динская – Агроном»





В рабочие дни

Динская ЦРБ: 8.15, 10.50, 13.10, 16.10.

8.15, 10.50, 13.10, 16.10. Агроном: 7.00, 9.30, 12.10, 14.20, 17.40.





В субботу

Динская ЦРБ: 8.15, 10.50, 13.10.

8.15, 10.50, 13.10. Агроном: 7.00, 9.30, 12.10, 14.20.

В воскресенье и праздничные дни маршрут не выполняется.

____________________________________

🚌№ 222 «Динская – Воронцовская»





В рабочие дни

Динская: 11.00.

11.00. Воронцовская: 6.30, 12.30.

6.30, 12.30. Найдорф: 7.05.

В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.

____________________________________

🚌 № 207 «Динская – Найдорф»





В рабочие дни

Динская: 6.50, 14.10.

6.50, 14.10. Воронцовская: 8.20.

8.20. Найдорф: 8.50, 15.40.

В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.

____________________________________

🚌 № 223 «Новотитаровская – Динская»





В рабочие дни

Хутор К. Маркса: 7.00.

7.00. Новотитаровская (кирпичный завод): 6.55, 7.25, 8.30, 9.00, 11.00, 11.50, 12.40, 14.10, 15.30, 16.45.

6.55, 7.25, 8.30, 9.00, 11.00, 11.50, 12.40, 14.10, 15.30, 16.45. Динская (поликлиника): 7.40, 8.10, 9.20, 10.00, 11.50, 12.40,13.30, 15.00, 16.30, 17.30.





В выходные и праздничные дни

Хутор К. Маркса: 7.20.

7.20. Новотитаровская (кирпичный завод): 7.45, 9.20, 11.00, 14.10, 16.45.

7.45, 9.20, 11.00, 14.10, 16.45. Динская (поликлиника): 8.30, 10.00, 11.50, 14.50, 17.25.

____________________________________

🚌 № 210 «Динская – Красносельское»





В рабочие дни

Динская а/с: 6.10, 7.10, 8.30, 9.40, 10.40, 12.30, 13.30, 16.10, 17.20.

6.10, 7.10, 8.30, 9.40, 10.40, 12.30, 13.30, 16.10, 17.20. Красносельское: 6.40, 7.40, 9.00, 10.10, 11.10, 13.00, 14.00, 16.40, 17.50.





В воскресенье и праздничные дни

Динская а/с: 6.10, 7.10, 8.30, 9.40, 10.40, 12.30, 13.30, 14.30.

6.10, 7.10, 8.30, 9.40, 10.40, 12.30, 13.30, 14.30. Красносельское: 6.40, 7.40, 9.00, 10.10, 11.10, 13.00, 14.00, 15.00.

____________________________________

🚌 № 211 «Динская – Старомышастовская»





В рабочие дни

Динская: 6.20, 7.40, 8.00, 9.30, 11.00, 11.50, 13.10, 14.10, 15.15, 16.30, 17.50.

6.20, 7.40, 8.00, 9.30, 11.00, 11.50, 13.10, 14.10, 15.15, 16.30, 17.50. Старомышастовская: 7.00, 8.20, 8.45, 10.10, 11.50, 12.30, 13.50, 15.00, 15.50, 17.15, 18.30.





В субботу

Динская: 6.20, 7.40, 9.30, 11.50, 13.10, 15.15, 17.50.

6.20, 7.40, 9.30, 11.50, 13.10, 15.15, 17.50. Старомышастовская: 7.00, 8.20, 10.10, 12.30, 13.50, 15.50, 18.30.





В воскресенье

Динская: 6.20, 7.40, 11.00, 14.10, 17.50.

6.20, 7.40, 11.00, 14.10, 17.50. Старомышастовская: 7.00, 8.20, 11.50, 15.00, 18.30.

____________________________________

Перевозчик ООО «Респект» обслуживает маршрут № 205 «Динская – Оз Молл».

Телефон диспетчерской 8-918-272-91-53.





🚌№ 205 «Динская – Оз Молл»