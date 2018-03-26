Актуальное расписание автобусов в Динском районе, пригород
Расписание движения автобусов по маршрутам №107 "Краснодар-Динская", № 108 "Динская-Аэропорт-Краснодар (ул.Стасова)", №127 "Суворовское-Краснодар", №122 "Пластуновская-Краснодар".
Расписание движения автобусов по маршруту № 107 «Краснодар – Динская»
(зимнее расписание с 28 августа по 11 июля)
Будни
Из станицы Динской: 5.50; 6.10; 6.35; 7.00; 7.25; 7.50; 8.15; 8.40; 9.10; 9.40; 10.10; 10.40; 11.10; 11.40; 12.10; 12.40; 13.10; 13.40; 14.15; 14.50; 15.25; 16.00; 16.35; 17.10; 18.00; 18.45; 19.30.
Из Краснодара: 7.05; 7.45; 8.20; 9.00; 9.35; 10.10; 10.40; 11.10; 11.45; 12.15; 12.45; 13.15; 13.45; 14.15; 14.45; 15.15; 15.45; 16.15; 16.45; 17.15; 17.45; 18.15; 18.45; 19.15; 19.45; 20.20; 21.00.
Суббота
Из станицы Динской: 6.00; 6.35; 7.05; 7.35; 8.05; 8.35; 9.10; 9.40; 10.15; 10.50; 11.25; 12.00; 12.35; 13.10; 13.45; 14.20; 14.55; 15.30; 16.05; 16.40; 17.15; 18.00; 18.45; 19.30.
Из Краснодара: 7.05; 7.50; 8.35; 9.20; 10.05; 10.45; 11.20; 12.00; 12.35; 13.05; 13.40; 14.10; 14.45; 15.15; 15.45; 16.20; 16.55; 17.25; 18.00; 18.30; 19.05; 19.40; 20.20; 21.00.
Воскресенье и праздничные дни
Из станицы Динской: 6.00; 6.35; 7.05; 7.35; 8.05; 8.35; 9.15; 10.00; 10.40; 11.25; 12.00; 12.35; 13.10; 14.00; 14.45; 15.30; 16.15; 17.05; 17.55; 18.45; 19.30.
Из Краснодара: 7.05; 7.50; 8.35; 9.20; 10.05; 10.45; 11.30; 12.10; 12.50; 13.30; 14.15; 14.55; 15.30; 16.10; 16.50; 17.40; 18.20; 19.00; 19.40; 20.20; 21.00.
Расписание движения автобусов по маршруту № 107 «Краснодар – Динская»
(Летнее расписание с 12 июля по 27 августа)
Будни
Из станицы Динской: 5.50; 6.25; 7.00; 7.35; 8.05; 8.35; 9.10; 9.40; 10.15; 10.50; 11.25; 12.00; 12.35; 13.10; 13.45; 14.20; 14.55; 15.30; 16.05; 16.40; 17.15; 18.00; 18.45; 19.30.
Из Краснодара: 7.05; 7.50; 8.35; 9.20; 10.05; 10.40; 11.20; 12.00; 12.35; 13.05; 13.40; 14.10; 14.45; 15.15; 15.45; 16.20; 16.55; 17.25; 18.00; 18.30; 19.05; 19.40; 20.20; 21.00.
Суббота
Из станицы Динской: 6.00; 6.35; 7.05; 7.35; 8.05; 8.35; 9.15; 10.00; 10.40; 11.25; 12.00; 12.35; 13.10; 14.00; 14.45; 15.30; 16.15; 17.05; 17.55; 18.45; 19.30.
Из Краснодара: 7.05; 7.50; 8.35; 9.20; 10.05; 10.45; 11.30; 12.10; 12.50; 13.30; 14.15; 14.55; 15.30; 16.10; 16.55; 17.40; 18.20; 19.00; 19.40; 20.20; 21.00.
Воскресенье и праздничные дни
Из станицы Динской: 6.00; 6.40; 7.15; 7.50; 8.40; 9.30; 10.20; 11.10; 12.00; 12.50; 13.40; 14.30; 15.20; 16.10; 17.00; 17.50; 18.45; 19.30.
Из Краснодара: 7.05; 8.00; 8.50; 9.40; 10.30; 11.20; 12.10; 13.00; 13.50; 14.40; 15.30; 16.10; 17.00; 17.50; 18.40; 19.30; 20.20; 21.00.
№108 «Динская-Аэропорт-Краснодар (ул.Стасова)»
Будни и суббота
Из станицы Динской: 6.00; 6.40; 7.30; 9.10; 10.50; 12.00; 14.30; 16.10; 17.30; 18.20.
Остановка улица Стасова: 7.30; 8.25;9.30; 10.50; 12.45; 14.00; 15.50; 17.40; 20.00.
Аэропорт: 7.50; 8.45; 9.50; 11.10; 13.05; 14.20; 16.10; 18.00; 19.10; 20.20.
Воскресенье и праздничные дни
Из станицы Динской: 6.00; 6.40; 9.10; 12.00;14.30; 16.10; 17.30.
Остановка улица Стасова: 7.30; 8.25; 10.50; 14.00; 15.50; 17.40.
Аэропорт: 7.50; 8.45; 11.10; 14.20;16.10; 18.00; 19.10.
№ 127 «Суворовское – Краснодар», № 122 «Пластуновская – Краснодар»
Будни
с.Суворовское: 5.30; 19.35.
Из поселка Украинского: 5.50; 10.00; 16.00.
Из станицы Пластуновской: 5.25; 6.00; 6.40; 8.30; 10.10; 11.10; 13.10; 15.00; 16.10.
Из Краснодара: 7.10; 8.30; 9.30; 11.10; 13.00; 14.20; 16.40; 18.00; 19.00.
№ 127 «Суворовское – Краснодар», № 122 «Пластуновская – Краснодар»
Воскресенье и праздничные дни
Из поселка Украинского: 6.10; 11.00; 15.30.
Из станицы Пластуновской: 6.20; 8.10; 11.10; 12.50; 15:40; 17.00.
Из Краснодара: 9.40; 11.10; 14.00; 15.30; 17.50; 19.00.
Движение до села Суворовское осуществляется в понедельник, среду, пятницу.
Информация предоставлена Динской диспетчерской АТП. Все вопросы по телефону: 8(86162) 6-11-42.
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