Расписание автобусов в Динском районе с 31 марта по 5 апреля
Главам населенных пунктов губернатор поручил перевести общественный транспорт в режим «утро» (с 6 до 9 часов) и «вечер» (с 17 до 20 часов), говорится в постановлении, которое опубликовали вечером 30 марта.
Пригородные поезда отменяют совсем. Остальное пригородное сообщение тоже переводят на режим «утро» и «вечер».
Ограничения действуют с 31 марта по 5 апреля.
«РВС» подготовила расписание автобусов по Динскому району и до Краснодара. График движения пока не выработан или же неизвестен. Информация будет обновляться по мере поступления.
№ 107 «Динская – Краснодар»
Из Динской
6.00, 6.30, 7.00, 17.00, 17.50.
Из Краснодара
7.00, 7.40, 8.20, 18.40, 19.30.
№ 108 «Динская – Краснодар» (ул. Стасова)
Из Динской
6.00, 17.30.
Из Краснодара
Ул. Стасова
7.30, 18.50.
Аэропорт
7.50, 19.10.
№ 127 «Суворовское – Украинский – Пластуновская – Краснодар»
С. Сувоворовское (пн, ср, пт)
6.00, 19.35.
Пос. Украинский
6.20.
Ст. Пластуновская
6.30, 16.50.
Краснодар
8.30, 18.00.
Диспетчерская ООО «Кубаньтранссервис»: 8 (918) 167-23-38 (время работы: 4.30-22.30).
№212 «Динская – Первореченское»
Ст. Динская
7.15, 17.10.
С. Первореченское
7.50, 17.55.
№206 «Динская – Агроном»
Ст. Динская
6.00 (от МСО), 17.00.
Пос. Агроном
7.00, 18.00.
№ 223 «Новотитаровская – Динская – Великовская – Воронцовская – Найдорф»
Ст. Динская
6.10, 17.10.
Хут. Карла Маркса
6.30, 17.30.
Ст. Воронцовская
7.10, 18.10.
Найдорф
7.30, 18.30.
Ст. Новотитаровская
8.05, 19.05.
№ 211 «Динская –Красносельское – Старомышастовская»
Ст. Динская
6.20, 7.40, 17.50.
Ст. Старомышастовская
7.00, 8.20, 18.30.
№ 204 «Динская – Васюринская»
Ст. Динская
6.50, 17.20.
Ст. Васюринская
7.30, 18.20.
№ 208 «Динская – Пластуновская – Украинский»
Ст. Динская
6.00, 17.20.
Пос. Украинский
6.55, 18.15.
Ст. Пластуновская (Ж/Д вокзал)
7.10, 18.30.
Пос. Украинский
7.15, 17.50.
№ 224 «Новотитаровская – Примаки»
Ниисельстрой
7.30, 8.10, 8.50, 17.20, 18.10.
Выгонная
7.10, 7.50, 8.30, 17.50, 18.10.
Примаки
6.50.
Перевозчик ИП Медведев рекомендует воздержаться от поездок в указанный период.
Диспетчерская ИП Медведев: 8 (961) 584-96-85 (время работы: 5.30-20.00).
№121 “Краснодар-Осечки”
Осечки
6.20, 16.40.
Краснодар
7.50, 18.00.
№ 117 Краснодар - Найдорф
Найдорф
6.30, 17.30.
Краснодар
7.35, 19.00.
№105 “Краснодар-Воронцовская”
Воронцовская
5.45, 16.40.
Краснодар
8.20, 18.00.
Диспетчерская ООО «23 BUS»: 8 (918) 311-40-12 (время работы: 9.00-18.00).
№205 "Динская - OZ Mall"
Динская
5.51, 16.10.
OZ Mall
7.37, 18.05.
Диспетчерская ООО «Респект»: 8 (918) 272-91-53.
По маршрутам перевозчика, указанного внизу, данных пока нет.
Диспетчерская ООО «СВП»: 8 (938) 486-06-46 (время работы: 4.30-00.00).
Комментарии