Расписание автобусов в новогодние праздники

По станице Динской

№ 3 «Мичурина – Береговая – дачи – ЦРБ – Мичурина»

С 1 по 10 января 2021 г. работа по воскресному расписанию.

Отправление:

ул. Мичурина: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20

Дачи: 6.50, 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00

№ 4 «Мичурина – ЦРБ – Ульянова – Береговая – Мичурина»

С 1 по 4 января 2021 г. рейсы не осуществляются.

С 5 по 10 января 2021 г. работа по воскресному расписанию.

Отправление:

ул. Мичурина: 6.20, 7.35, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.40, 15.00, 16.20, 17.40

№ 5 «Мичурина – ЦРБ – дачи – ЦРБ – Мичурина»

С 1 по 10 января 2021 г. работа по воскресному расписанию.

Отправление:

ул. Мичурина: 6.35, 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00, 19.10, 20.20

Дачи: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.35, 15.55, 17.10, 18.35, 19.35, 20.55

№ 6 «Мичурина – Береговая – ЦРБ – Мичурина»

С 1 по 4 января 2021г. рейсы не осуществляются.

С 5 по 10 января 2021 г. работа по воскресному расписанию.

Отправление:

ул. Мичурина: 6.50, 8.05, 9.20, 10:35, 11.50, 13.05, 14.20, 15.40, 17.00, 18.20

№ 7 «Мичурина – ЦРБ – дачи – Береговая – Мичурина»

С 1 по 4 января 2021 г. работа по расписанию буднего дня (через ЦРБ).

Отправление:

ул. Мичурина: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.35, 15.50, 17.05, 18.40

Дачи: 8.55, 10.10, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.40, 19.10

С 5 по 10 января 2021 г. работа по воскресному расписанию.

Отправление:

ул. Мичурина: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.40, 16.00, 17.20, 18.40

Дачи: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00, 19.15

№ 13 «Суворова – новая больница»

С 1 по 3 января 2021г. рейсы не осуществляются.

С 4 по 10 января 2021 г. работа по воскресному расписанию.

Отправление:

ул. Суворова: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Центр: 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10

ЦРБ: 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 17.20

70 лет Октября: 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30

Линейная: 7.36, 8.36, 9.36, 10.36, 11.36, 12.36, 14.36, 15.36, 16.36, 17.36

Центр: 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45

ул. Суворова: 7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 11.55, 12.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55

№ 14 «Дачи «Труд» – ДСУ-5»

С 1 по 3 января 2021 г. рейсы не осуществляются.

С 4 по 10 января 2021 г. работа по воскресному расписанию.

Отправление:

Дачи: 6.40, 7.25, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 15.05, 15.50, 16.40

ЦРБ: 6.45, 7.30, 8.25, 9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 15.10, 15.55, 16.45

Центр: 6.55, 7.45, 8.35, 9.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 15.20, 16.05, 16.55

Вокзал: 7.05, 7.55, 8.45, 9.35, 10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 14.40, 15.30, 16.15, 17.10

Центр: 7.10, 8.05, 8.55, 9.45, 10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 15.50, 15.35, 16.25, 17.20

ЦРБ: 7.20, 8.15, 9.05, 9.55, 10.45, 11:35, 12.25, 13.15, 15.00, 15.45, 16.35, 17.30

Дачи: 7.25, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 15.05, 16.40, 17.35

С 1 по 10 января 2021 г. рейсы по маршруту № 15 по ст. Динской «Кирпичный завод – 70 лет Октября» не осуществляются.

Пригородные маршруты

№ 204 «Динская – Васюринская»

С 1 по 3 января 2021 г. рейсы не осуществляются.

С 4 по 10 января 2021 г. работа по воскресному расписанию.

Отправление:

ст. Динская: 6.50, 10.30, 14.30

ст. Васюринская: 7.30, 11.30, 15.30

№ 205/2 «Динская – Пластуновская – Украинский»

С 1 по 10 января 2021 г. работа по воскресному расписанию.

Отправление:

ст. Динская: 6.40, 8.20, 9.40, 12.00, 13.30, 15.10, 16.10

ст. Пластуновская: 7.30, 9.05, 10.10, 13.00, 14.00, 15.40, 17.00

п. Украинский: 7.15, 8.55, 12.50

№ 210 «Динская – Красносельское»

С 1 по 3 января 2021 г. рейсы не осуществляются.

С 4 по 10 января 2021 г. работа по воскресному расписанию.

Отправление:

ст. Динская: 6.10, 7.10, 8.30, 9.40, 10.40, 12.30, 13.30, 14.30

с. Красносельское: 6.40, 7.40, 9.00, 10.10, 11.10, 13.00, 14.00, 15.00

№ 212 «Динская – Первореченское»

С 1 по 10 января 2021 г. работа по воскресному расписанию.

Отправление:

ст. Динская: 7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10

с. Первореченское: 6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 17.55

№ 223 «Новотитаровская – Динская»

С 1 по 3 января 2021 г. рейсы не осуществляются.

С 4 по 10 января 2021 г. работа по воскресному расписанию.

Отправление:

ст. Новотитаровская: 7.45, 9.20, 11.00, 14.10, 16.45

ст. Динская: 8.30, 10.00, 11.50, 14.50, 17.25

№ 227 «Динская – Пластуновская – Украинский»

С 1 по 3 января 2021 г. рейсы не осуществляются.

С 4 по 10 января 2021 г. работа по воскресному расписанию.

Отправление:

ст. Динская: 8.50, 11.10, 13.10, 15.50

п. Украинский: 6.55, 9.50, 12.20, 14.30, 16.40

№ 211 «Динская – Старомышастовская»

С 1 по 10 января 2021 г. работа по воскресному расписанию.

Отправление:

ст. Динская: 6.20, 7.40, 11.00, 14.10, 17.50

ст. Старомышастовская: 7.00, 8.20, 11.50, 15.00, 18.30

№ 224 «Новотитаровская – Примаки»

С 1 по 3 января 2021г. рейсы не осуществляются.

С 4 по 10 января 2021 г. работа по воскресному расписанию.

Отправление:

Ниисельстрой: 7.30, 8.10, 8.50, 9.30, 10.10, 10.50, 11.50, 12.50, 15.20, 16.20, 17.20, 18.10

Выгонная: 7.10, 7.50, 8.30, 9.10, 9.50, 10.30, 11.20, 12.20,13.20, 15.50, 16.50, 17.50

Примаки: 6.50, 11.20

№ 205 «Динская – OZ Mall»

31 декабря, отправление:

Динская: 5.51, 6.50, 10.23, 12.15, 16.10, 17.43

OZ Mall: 7.35, 8.55, 12.00, 14.00, 18.05, 19.30

1 января, отправление:

Динская: 10.23, 12.15, 16.10, 17.43, 19.30. 21.00

OZ Mall: 12.00, 14.00, 18.05, 19.30, 21.05, 22.25

2-3 января, отправление:

Динская: 6.50, 10.23, 12.15, 16.10, 17.43, 19.30, 21.00

OZ Mall: 8.55, 12.00, 14.00, 18.05, 19.30, 21.05, 22.25

№107 «Динская – Краснодар»

С 1 по 2 января 2021 г.

Отправление:

Динская: 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.15, 10.40, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.00, 15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30

Краснодар: 7.50, 8.35, 9.20, 10.05, 10:45, 11.30, 12.50, 13.30, 14.15, 14.55, 15.30, 16.10, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20, 21.00

С 03 по 10 января 2021 по воскресному графику.

Отправление:

Динская: 6.00, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.15, 10.00, 10.40, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 18:45, 19.30

Краснодар: 7.05, 7.50, 8.35, 9.20, 10.05, 10.45, 11.30, 12.10, 12.50, 13.30, 14.15, 14.55, 15.30, 16.10, 16.55, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20, 21.00

№108 «Динская – Краснодар»

С 1 по 2 января 2021 г.

Отправление:

Динская: 6.40, 12.00, 18.20

Стасова: 8.25, 14.00, 20.00

Аэропорт: 8.45, 14.20, 20.20

С 3 по 10 января

Отправление:

Динская: 6.00, 6.40, 9.10, 12.00, 14.30, 16.10, 18.20

Стасова: 7.30, 8.25, 10.50, 14.00, 15.50, 17.40, 20.00

Аэропорт: 7.50, 8.45, 11.10, 14.20, 16.10, 18.00, 20.20

№ 127 «Суворовское – Краснодар»

С 1 по 10 января 2021 г. по обычному графику.

Отправление:

Суворовское (пн, ср, пт): 6.00, 19.35

Украинский: 6.20, 10.40, 15.30

Пластуновская: 6.30, 10.50, 15.40

Краснодар: 8.30, 14.00, 18.00

№ 122 «Пластуновская – Краснодар»

С 1 по 2 января 2021 г. рейсы не осуществляются.

С 3 по 10 января отправление:

Пластуновская: 8.10, 12.30, 16.50

Краснодар: 10.30, 15.30,19.00

С 1 по 10 января 2021 г. рейсы не осуществляются по следующим маршрутам:

№ 222 «Динская – Воронцовская – Найдорф»

№ 205 «Динская – Пластуновская – Украинский»

№ 208 «Динская – Пластуновская – Украинский»

№ 206 «Динская – Агроном»

№ 207 «Динская – Найдорф»

№ 211/2 «Динская – Старомышастовская»