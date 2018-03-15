Расписание бесплатных рейсов к избирательным участкам

В день выборов Президента России, 18 марта 2018 года, в некоторых населенных пунктах Динского района будет организован бесплатный подвоз избирателей на отдаленные избирательные участки. Все транспортные средства будут обеспечены информационными табличками.

Станица Динская

Дачи (ДСНТ» Труд», ДНТ «Дачник») – ИУ № 12-01 (ул. Ульянова, 50), здание Дома культуры. Время отправления из первого пункта – 10.00, 13.00, 16.00.

Стекольный завод – ИУ № 12-04 (ул. Гоголя, 96 В) здание ООО «Межрегионгаз». Время отправления из первого пункта – 10.00.



ул. Железнодорожная, 262, ул. Садовая до конца – ИУ № 12-10, (ул. Красная, 19), здание детского сада № 27. Время отправления из первого пункта – 10.00.

ул. Мичурина – ИУ № 12-11 (ул. Тельмана, 102), здание БОУ СОШ № 1. Время отправления из первого пункта – 13.00.

ул. Суворова, 184 – ИУ № 12-12 (ул. Комарова, 2), здание детского сада № 13. Время отправления из первого пункта – 11.30.



ул. Суворова, 210 – ИУ № 12-12 (ул. Комарова, 2), здание детского сада № 13. Время отправления из первого пункта – 13.30.

ул. Суворова, 152/1 – ИУ № 12-12 (ул. Комарова, 2), здание детского сада № 13. Время отправления из первого пункта – 14.30.

ул. Суворова, 25, магазин «Продукты» – ИУ № 12-12 (ул. Комарова, 2), здание детского сада № 13. Время отправления из первого пункта – 15.30.

ул. Заводская (кирпичный завод) – ИУ № 12-50 (ул. Красная, 72/А), здание Динского районного организационно-методического центра. Время отправления из первого пункта – 12.00.

Время отправления из избирательных участков – по прибытию транспорта.

Поселок Агроном

ул. Ленина – ИУ № 12-15 (ул. Почтовая,13), здание БОУ СОШ № 20. Время отправления из первого пункта: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 18.00. Время отправления из избирательного участка: 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 16.10, 18.10.

Поселок Зарождение

п. Кочетинский – ИУ № 12-16 (п. Зарождение, ул. Центральная, 22), здание БОУ СОШ № 25. Время отправления из первого пункта - 8.00, 9.00, 10.00 (ул. Заречная), 11.00 (ул. Широкая), 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. Время отправления из избирательного участка - 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15.

Поселок Янтарный

п. Вишняки – ИУ № 12-17 (п. Янтарный, ул. Садовая, 18), административное здание ОАО «Агроном». Время отправления из первого пункта: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. Время отправления из избирательного участка: 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15.

Поселок Южный

переулок Смоленский, 12 – ул. Войсковая, 10 – ул. Дозорная – ул. Есаульская – ул. Екатерининская – ИУ № 12-41, ИУ № 12-51 (ул. Советская, 31), здание Дома культуры. Время отправления из первого пункта - 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00. Время отправления из избирательного участка: 9.20, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30.

угол ул. Мира и ул. Крайней – ул. Восточная – ул. Коллективная – ул. Краснодарская – ИУ № 12-41, ИУ № 12-51 (ул. Советская, 31), здание Дома культуры. Время отправления из первого пункта: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00. Время отправления из избирательного участка: 9.20, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30.

СНТ «Ивушка», у магазина «Кормилица» (ул. Ягодная, 2) – ИУ № 12-51 (ул. Советская, 31), здание Дома культуры. Время отправления из первого пункта: 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. Время отправления из избирательного участка: 8.20, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30.