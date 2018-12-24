Расписание движения автобусов в праздничные дни

№107 «Динская - Краснодар»

29 декабря — по расписанию субботы.

30, 31 — по расписанию выходного дня.

1 января:

Из Динской

7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 18.50, 19.30.

Из Краснодара

8.15, 8.55, 9.35, 10.15, 10.55, 11.35, 12.15, 12.55, 13.35, 14.15, 14.55, 15.35, 16.15, 16.55, 17.35, 18.15, 18.55, 19.35, 20.20, 21.00.

2-7 января:

Из Динской

6.45, 7.20, 7.55, 8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 13.45, 14.20, 14.55, 15.30, 16.05, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.50, 19.30.

Из Краснодара

8.00, 8.35, 9.10, 9.45 10.20, 10.55, 11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 16.45, 17.20, 17.55, 18.25, 19.00, 19.40, 20.20, 21.00.

8 января автобусы работают по расписанию выходного дня.





№108 «Динская - аэропорт - Краснодар (ул. Стасова)»

29 декабря по по расписанию субботы.

30, 31 декабря по расписанию выходного дня.

1 и 2 января:

Из Динской 6.00, 12.00, 17.30.

Из Краснодара 8.25, 14.00, 20.00.

С 3 по 8 января автобусы работают по расписанию выходного дня.





Маршруты № 122 «Пластуновская - Краснодар» и № 127 «Украинский - Краснодар»:

29 декабря — по по расписанию буднего дня.

30, 31 декабря — по расписанию выходного дня.

1, 2, 3 января автобус маршрута 127 работает по расписанию выходного дня.

С 4 по 8 января автобусы работают по расписанию выходного дня.





№227 «Динская – Пластуновская - п. Украинский»

30 и 31 декабря работает по воскресному расписанию.

С 1 по 3 января отменен.

С 4 по 8 января работает по воскресному расписанию:

Из Динской: 8.50, 11.10, 13.10, 15.50.

Из п. Украинский: 6.55, 9.50, 12.20, 14.30, 16.40.





№204 «Динская – Васюринская»

30 и 31 декабря 2018 года работает по воскресному расписанию

С 1 по 3 января 2019 года отменен.

С 4 по 8 января 2019 года работает по воскресному расписанию:

Из Динской: 6.50, 10.30, 14.30.

Из Васюринской: 7.30, 11.30, 15.30.





№212 «Динская- Первореченское»

30 и 31 декабря работает по воскресному расписанию.

С 1 по 8 января работает по воскресному расписанию:

Из Динской: 7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10.

Из Первореченского: 6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 17.55.





№210 «Динская – Красносельское»

30 и 31 декабря работает по воскресному расписанию.

С 1 по 3 января 2019 года отменен.

С 4 по 8 января работает по воскресному расписанию:

Из Динской: 6.10, 7.10, 8.30, 9.40, 10.40, 12.30, 13.30, 14.30.

Из Красносельского: 6.40, 7.40, 9.00, 10.10, 11.10, 13.00, 14.00, 15.00.





№205-2 «Динская – Пластуновская - п. Украинский»

С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года работает по воскресному расписанию:

Из Динской: 6.40, 8.20, 9.40, 12.00, 13.30, 15.10, 16.10.

Из Пластуновской: 7.30, 9.05, 10.10, 13.00, 14.00, 15.40, 17.00.

Из Украинского: 7.15, 8.55, 12.50.





№223 «Динская – Новотитаровская»

30 и 31 декабря работает по воскресному расписанию.

С 1 по 3 января отменен.

С 4 по 8 января работает по воскресному расписанию:

Из Новотитаровской: 7.45, 9.20, 11.00, 14.10, 16.45.

Из Динской: 8.30, 10.00, 11.50, 14.50, 17.25.





№224 «Новотитаровская – Динская»

30 и 31 декабря работает по воскресному расписанию.

С 1 по 3 января отменен.

С 4 по 8 января работает по воскресному расписанию:

Ниисельстрой: 7.30, 8.10, 8.50, 9.30, 10.10, 10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 15.20, 16.20, 17.20, 18.10.

Вокзал: 7.10, 7.50, 8.30, 9.10, 9.50, 10.30, 11.20, 12.20, 13.20, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50.

Примаки: 6.50, 11.20.





Маршруты № 222 «Динская – Найдорф — Воронцовская», № 205 «Динская- Пластуновская», № 208 «Динская- п. Украинский», № 206 «Динская – Агроном» и № 207 «Динская – Найдорф — Воронцовская» с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года отменены.





№211 «Динская — Старомышастовская»

С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года работает по воскресному расписанию:

Из Динской: 6.20, 7.40, 11.00, 14.10, 17.50.

Из Старомышастовской: 7.00, 8.20, 11.50, 15.00, 18.30.





№13 по ст. Динской

30 и 31 декабря работает по воскресному расписанию.

С 1 по 3 января отменен.

С 4 по 8 января работает по воскресному расписанию:

Суворова: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00.

Центр: 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 14.15, 15.15, 16.15.

ЦРБ: 7.25, 8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 14.25, 15.25, 16.25.

70 лет Октября: 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30.





№14 по ст. Динской

30 и 31 декабря работает по воскресному расписанию

С 1 по 3 января отменен.

С 4 по 8 января работает по воскресному расписанию:

Дачи: 6.40, 7.30, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.30, 12.30, 13.20, 15.00, 15.50, 16.40.

Вокзал: 7.05, 7.55, 8.45, 9.35, 10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 14.35, 15.25, 16.15, 17.05.





№15 по ст. Динской

С 1 по 8 января отменен.





С 1 по 5 января 2019 года:

№3 «Мичурина-Береговая-Дачи-ЦРБ-Мичурина»

Мичурина: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20.

Центр: 7.40, 8.55, 10.10, 11.25, 12.40.

Береговая: 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50.

Дачи: 6.50, 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00.

ЦРБ отправл.: 6.55, 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 13.05.

Линейная: 7.00, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10.

Центр: 7.05, 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15.

Мичурина: 7.20, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30.





№5 «Мичурина — ЦРБ — Дачи — ЦРБ — Мичурина»

Мичурина: 6.35, 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00, 19.00, 20.20.

Центр: 6.55, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.20, 15.40, 16.55, 18.20, 19.20, 20.40.

ЦРБ отправл.: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.30, 15.50, 17.05, 18.30, 19.30, 20.50.

Дачи: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.35, 15.55, 17.10, 18.35, 19.35, 20.55.

ЦРБ отправл.: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.40, 16.00, 17.15, 18.40, 19.40, 21.00.

Береговая: 19.50, 21.10.

Линейная: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 14.50, 16.10, 17.25, 18.50, 20.00, 21.20.

Центр: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 14.55, 16.15, 17.30, 18.55, 20.05, 21.25.

Мичурина: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10, 20.15, 21.35.





№7 «Мичурина — Береговая — Дачи — ЦРБ — Мичурина»

Мичурина:7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.40, 16.00, 17.20, 18.40.

Центр: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 15.00, 16.20, 17.40, 18.55.

Береговая: 7.35, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.50, 15.10, 16.30, 17.50, 19.05.

Дачи: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00, 19.15.

ЦРБ отправл.: 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.05, 15.30, 16.45, 18.05, 19.20.

Линейная: 7.55, 9.10, 10.25, 11.40, 12.55, 14.10, 15.35, 16.50, 18.10, 19.25.

Центр: 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.40, 16.55, 18.15, 19.30.

Мичурина: 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30, 15.55, 17.15, 18.30, 19.50.

С 6 по 8 января 2019 года маршруты №3, 4, 5, 6, 7 работают по воскресному расписанию.





№205 «OZ-Mall — Динская»

31 декабря 2018 года

Динская: 5.51, 6.50, 9.15, 10.23, 12.15, 14.05, 16.10, 17.43.

OZ-Mall: 7.37, 8.45, 10.50, 12.00, 14.00, 15.50, 18.05, 19.30.

1 января 2019 года

Динская: 10.23, 12.15, 14.05, 16.10, 17.43, 19.30, 21.00, 22.30.

OZ-Mall: 12.00, 14.00, 15.50, 18.05, 19.30, 21.05, 22.25, 00.30.

Со 2 по 5 января 2019 года

Динская: 6.50, 9.15, 10.23, 12.15, 14.05, 16.10, 17.43, 19.30, 21.00, 22.30.

OZ-Mall: 8.45, 10.50, 12.00, 14.00, 15.50, 18.05, 19.30, 21.05, 22.25, 23.30.





Телефоны для справок:

ИП Медведев: 8 (961) 584-96-85.

ООО «Югополис-Экспресс»: 8 (989) 210-59-46.