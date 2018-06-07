Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018
Уже на следующей неделе состоится первый матч чемпионата мира по футболу, который будет проходить в России. Наша страна впервые получила право проведения мирового первенства.
В турнире примут участие 32 сборные, разделенные на 8 групп. Каждая команда проведет в групповом этапе по 3 матча. По две лучшие из каждой группы попадут после первого этапа в 1/8 финала.
Группа A: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай
Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран
Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия
Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия
Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония
Календарь игр чемпионата мира 2018 в России
14 июня, четверг
18.00 Россия - Саудовская Аравия (Москва, Лужники)
15 июня, пятница
15.00 Египет - Уругвай (Екатеринбург)
18.00 Марокко - Иран (Санкт-Петербург)
21.00 Португалия - Испания (Сочи)
16 июня, суббота
13.00 Франция - Австралия (Казань)
16.00 Аргентина - Исландия (Москва, Спартак)
19.00 Перу - Дания (Саранск)
22.00 Хорватия - Нигерия (Калининград)
17 июня, воскресенье
15.00 Коста-Рика - Сербия (Самара)
18.00 Германия - Мексика (Москва, Лужники)
21.00 Бразилия - Швейцария (Ростов-на-Дону)
18 июня, понедельник
15.00 Швеция - Южная Корея (Нижний Новгород)
18.00 Бельгия - Панама (Сочи)
21.00 Тунис - Англия (Волгоград)
19 июня, вторник
15.00 Колумбия - Япония (Саранск)
18.00 Польша - Сенегал (Москва, Спартак)
21.00 Россия - Египет (Санкт-Петербург)
20 июня, среда
15.00 Португалия - Марокко (Москва, Лужники)
18.00 Уругвай - Саудовская Аравия (Ростов-на-Дону)
21.00 Иран - Испания (Казань)
21 июня, четверг
15.00 Дания - Австралия (Самара)
18.00 Франция - Перу (Екатеринбург)
21.00 Аргентина - Хорватия (Нижний Новгород)
22 июня, пятница
15.00 Бразилия - Коста-Рика (Санкт-Петербург)
18.00 Нигерия - Исландия (Волгоград)
21.00 Сербия - Швейцария (Калининград)
23 июня, суббота
15.00 Бельгия - Тунис (Москва, Спартак)
18.00 Южная Корея - Мексика (Ростов-на-Дону)
21.00 Германия - Швеция (Сочи)
24 июня, воскресенье
15.00 Англия - Панама (Нижний Новгород)
18.00 Япония - Сенегал (Екатеринбург)
21.00 Польша - Колумбия (Казань)
25 июня, понедельник
17.00 Уругвай - Россия (Самара)
17.00 Саудовская Аравия - Египет (Волгоград)
21.00 Иран - Португалия (Саранск)
21.00 Испания - Марокко (Калининград)
26 июня, вторник
17.00 Дания - Франция (Москва, Лужники)
17.00 Австралия - Перу (Сочи)
21.00 Нигерия - Аргентина (Санкт-Петербург)
21.00 Исландия - Хорватия (Ростов-на-Дону)
27 июня, среда
17.00 Мексика - Швеция (Екатеринбург)
17.00 Южная Корея - Германия (Казань)
21.00 Сербия - Бразилия (Москва, Спартак)
21.00 Швейцария - Коста-Рика (Нижний Новгород)
28 июня, четверг
17.00 Япония - Польша (Волгоград)
17.00 Сенегал - Колумбия (Самара)
21.00 Панама Тунис (Саранск)
21.00 Англия - Бельгия (Калининград)
Расписание плей-офф ЧМ-2018
1/8 финала
30 июня, суббота
17.00 1С - 2D (Казань), матч 50
21.00 1А - 2В (Сочи), матч 49
1 июля, воскресенье
17.00 1В - 2А (Москва, Лужники), матч 51
21.00 1D - 2С (Нижний Новгород), матч 52
2 июля, понедельник
17.00 1Е - 2F (Самара), матч 53
21.00 1G - 2H (Ростов-на-Дону), матч 54
3 июля, вторник
17.00 1F - 2Е (Санкт-Петербург), матч 55
21.00 1H - 2G (Москва, Спартак), матч 56
1/4 финала
6 июля, пятница
17.00 Победитель матча 49 - Победитель матча 50 (Нижний Новгород), матч 57
21.00 Победитель матча 53 - Победитель матча 54 (Казань), матч 58
7 июля, суббота
17.00 Победитель матча 55 - Победитель матча 56 (Самара), матч 60
21.00 Победитель матча 51 - Победитель матча 52 (Сочи), матч 59
1/2 финала
10 июля, вторник
21.00 Победитель матча 57 - Победитель матча 58 (Санкт-Петербург)
11 июля, среда
21.00 Победитель матча 59 - Победитель матча 60 (Москва, Лужники)
Матч за 3-е место
14 июля, суббота
17.00 (Санкт-Петербург)
Финал
15 июля, воскресенье
18.00 (Москва, Лужники)
Время начала матчей ЧМ московское.
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