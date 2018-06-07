Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018

Уже на следующей неделе состоится первый матч чемпионата мира по футболу, который будет проходить в России. Наша страна впервые получила право проведения мирового первенства.

В турнире примут участие 32 сборные, разделенные на 8 групп. Каждая команда проведет в групповом этапе по 3 матча. По две лучшие из каждой группы попадут после первого этапа в 1/8 финала.

Группа A: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай

Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран

Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

Календарь игр чемпионата мира 2018 в России

14 июня, четверг

18.00 Россия - Саудовская Аравия (Москва, Лужники)

15 июня, пятница

15.00 Египет - Уругвай (Екатеринбург)

18.00 Марокко - Иран (Санкт-Петербург)

21.00 Португалия - Испания (Сочи)

16 июня, суббота

13.00 Франция - Австралия (Казань)

16.00 Аргентина - Исландия (Москва, Спартак)

19.00 Перу - Дания (Саранск)

22.00 Хорватия - Нигерия (Калининград)

17 июня, воскресенье

15.00 Коста-Рика - Сербия (Самара)

18.00 Германия - Мексика (Москва, Лужники)

21.00 Бразилия - Швейцария (Ростов-на-Дону)

18 июня, понедельник

15.00 Швеция - Южная Корея (Нижний Новгород)

18.00 Бельгия - Панама (Сочи)

21.00 Тунис - Англия (Волгоград)

19 июня, вторник

15.00 Колумбия - Япония (Саранск)

18.00 Польша - Сенегал (Москва, Спартак)

21.00 Россия - Египет (Санкт-Петербург)

20 июня, среда

15.00 Португалия - Марокко (Москва, Лужники)

18.00 Уругвай - Саудовская Аравия (Ростов-на-Дону)

21.00 Иран - Испания (Казань)

21 июня, четверг

15.00 Дания - Австралия (Самара)

18.00 Франция - Перу (Екатеринбург)

21.00 Аргентина - Хорватия (Нижний Новгород)

22 июня, пятница

15.00 Бразилия - Коста-Рика (Санкт-Петербург)

18.00 Нигерия - Исландия (Волгоград)

21.00 Сербия - Швейцария (Калининград)

23 июня, суббота

15.00 Бельгия - Тунис (Москва, Спартак)

18.00 Южная Корея - Мексика (Ростов-на-Дону)

21.00 Германия - Швеция (Сочи)

24 июня, воскресенье

15.00 Англия - Панама (Нижний Новгород)

18.00 Япония - Сенегал (Екатеринбург)

21.00 Польша - Колумбия (Казань)

25 июня, понедельник

17.00 Уругвай - Россия (Самара)

17.00 Саудовская Аравия - Египет (Волгоград)

21.00 Иран - Португалия (Саранск)

21.00 Испания - Марокко (Калининград)

26 июня, вторник

17.00 Дания - Франция (Москва, Лужники)

17.00 Австралия - Перу (Сочи)

21.00 Нигерия - Аргентина (Санкт-Петербург)

21.00 Исландия - Хорватия (Ростов-на-Дону)

27 июня, среда

17.00 Мексика - Швеция (Екатеринбург)

17.00 Южная Корея - Германия (Казань)

21.00 Сербия - Бразилия (Москва, Спартак)

21.00 Швейцария - Коста-Рика (Нижний Новгород)

28 июня, четверг

17.00 Япония - Польша (Волгоград)

17.00 Сенегал - Колумбия (Самара)

21.00 Панама Тунис (Саранск)

21.00 Англия - Бельгия (Калининград)

Расписание плей-офф ЧМ-2018

1/8 финала

30 июня, суббота

17.00 1С - 2D (Казань), матч 50

21.00 1А - 2В (Сочи), матч 49

1 июля, воскресенье

17.00 1В - 2А (Москва, Лужники), матч 51

21.00 1D - 2С (Нижний Новгород), матч 52

2 июля, понедельник

17.00 1Е - 2F (Самара), матч 53

21.00 1G - 2H (Ростов-на-Дону), матч 54

3 июля, вторник

17.00 1F - 2Е (Санкт-Петербург), матч 55

21.00 1H - 2G (Москва, Спартак), матч 56

1/4 финала

6 июля, пятница

17.00 Победитель матча 49 - Победитель матча 50 (Нижний Новгород), матч 57

21.00 Победитель матча 53 - Победитель матча 54 (Казань), матч 58

7 июля, суббота

17.00 Победитель матча 55 - Победитель матча 56 (Самара), матч 60

21.00 Победитель матча 51 - Победитель матча 52 (Сочи), матч 59

1/2 финала

10 июля, вторник

21.00 Победитель матча 57 - Победитель матча 58 (Санкт-Петербург)

11 июля, среда

21.00 Победитель матча 59 - Победитель матча 60 (Москва, Лужники)

Матч за 3-е место

14 июля, суббота

17.00 (Санкт-Петербург)

Финал

15 июля, воскресенье

18.00 (Москва, Лужники)

Время начала матчей ЧМ московское.