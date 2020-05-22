Расписание общественного транспорта в Динском районе после 23 мая

На совещании с оперштабом 21 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что с 23 числа возобновляется работа общественного транспорта внутри муниципалитетов и частично пригородного.

Расписание будет следующим.

№ 212 “Динская – Первореченское”

В будние дни

Из Динской: 7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 15.30, 17.10, 19.00.

Из Первореченского: 6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 16.10, 17.55, 19.35 (до МСО).

В субботу

Из Динской: 7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10, 19.00.

Из Первореченского: 6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 17.55, 19.35 (до МСО).

В воскресенье и праздничные дни

Из Динской: 7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10.

Из Первореченского: 6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 17.55.

№206 “Динская Агроном”

В будние дни

Из Динской: 6.00 (от МСО), 8.15, 10.50,13.10, 16.10.

Из Агронома: 7.00, 9.30, 12.10, 14.20, 17.40.

В субботу

Из Динской: 6.00 (от МСО), 8.15, 10.50, 13.10.

Из Агронома: 7.00, 9.30, 12.10, 14.20.

В воскресенье и праздничные дни транспорт не ходит.

№ 207 “Динская – Воронцовская – Найдорф”

В будние дни

Из Динской: 5.10, 13.00.

Из Воронцовской: 6.10, 14.10.

Из Найдорфа: 6.30, 14.30.

Из Новотитаровской: 6.55, 15.00.

В выходные и праздничные дни транспорт не ходит.

№ 223 “Новотитаровская – Динская”

Из Динской: 7.00, 8.30, 10.00, 11.50, 14.50, 17.25.

Из Новотитаровской: 7.45, 9.20, 11.00, 14.10, 16.45.

№ 210 “Динская – Красносельское”

В будние дни и в субботу

Из Динской: 6.10, 7.10, 8.30, 10.40, 12.30, 16.10.

Из Красносельского: 6.40, 7.40, 9.00, 11.10, 13.00, 16.40.

№ 211 “Динская – Старомышастовская”

В будние дни и субботу

Из Динской: 6.20, 7.40, 9.30, 11.50, 13.10, 15.15, 17.50.

Из Старомышастовской: 7.00, 8.20, 10.10, 12.30, 13.50, 15.50, 18.30.

В воскресенье и праздничные дни

Из Динской: 6.20, 7.40, 11.00, 14.10, 17.50.

Из Старомышастовской: 7.00, 8.20, 11.50, 15.00, 18.30.

№ 204 “Динская – Васюринская”

В будние дни

Из Динской: 5.50, 8.30, 10.30, 14.30, 17.20.

Из Васюринской: 6.50, 9.30, 11.30, 15.30, 18.20.

В субботу

Из Динской: 6.50, 10.30, 12.30, 14.30.

Из Васюринской: 7.30, 11.30, 13.30, 15.30.

В воскресенье

Из Динской: 6.50, 10.30, 14.30.

Из Васюринской: 7.30, 11.30, 15.30.

№ 205/2 “Динская – Пластуновская – Украинский”

Из Динской: 8.20, 9.40, 12.00, 13.30, 15.10, 16.10.

Из Пластуновской: 7.30, 9.10, 10.10,13.00, 14.00, 15.40.

Из Украинского: 7.15, 8.55, 12.50.

№ 208 “Динская Пластуновская Украинский”

В будние дни

Из Динской: 8.40, 10.50, 14.40, 18.10.

Из Украинского: 6.45, 9.50, 11.50, 15.50, 19.00.

В выходные и праздничные дни

Из Динской: 8.50, 10.50, 14.40.

Из Украинского: 6.45, 9.50, 11.50, 15.50.

№ 224 “Новотитаровская Примаки”

Ниисельстрой: 7.30, 8.10, 8.50, 9.30, 10.10, 10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 15.20, 16.20, 17.20, 18.10.

Выгонная: 7.10, 7.50, 8.30, 9.10, 9.50, 10.30, 11.20, 12.20, 13.20, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50.

Примаки: 6.50, 11.20.





Временно приостановлена работа следующих маршрутов:

№ 205 “Динская OZ Молл”;

№ 211/2 “Динская – Старомышастовская”;

№ 222 “Динская – Воронцовская”;

№ 227 «Динская – Пластуновская – Украинский».





№ 107 «Динская – Краснодар»

В будние дни

Из Динской: 5.50, 6.35, 7.25, 8.15, 9.10, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.15, 15.25, 16.35, 18.00, 19.30.

Из Краснодара: 7.05, 8.20, 9.35, 10.40, 11.45, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 21.00.

По субботам

Из Динской: 6.00, 7.05, 8.05, 9.40, 10.15, 11.25, 12.35, 14.20, 14.55, 16.05, 17.15, 19.30.

Из Краснодара: 7.05, 8.35, 10.05, 12.00, 12.35, 13.40, 14.45, 16.20, 16.55, 18.00, 19.05, 21.00.

По воскресеньям

Из Динской: 6.00, 7.05, 8.05, 9.15, 10.00, 11.25, 12.35, 14.00, 14.45, 16.15, 17.55, 19.30.

Из Краснодара: 7.05, 8.35, 10.05, 11.30, 12.10, 13.30, 14.55, 16.10, 16.50, 18.20, 19.40, 21.00.

№ 108 «Динская – Краснодар» (ул. Стасова)

По будням

Из Динской: 6.00, 7.30, 9.10, 10.50, 14.30, 18.20.

От Стасова: 7.30, 9.30, 10.50, 12.45, 15.50, 20.00.

Из аэропорта: 7.50, 9.50, 11.10, 13.05, 16.10, 20.20.

По воскресеньям

Из Динской: 6.00, 9.10, 14.30, 17.30.

От Стасова: 7.30, 10.50, 15.50, 18.50.

Из аэропорта: 7.50, 11.10, 16.10, 19.10.

№ 127 «Суворовское – Украинский – Пластуновская – Краснодар»

Из Суворовского(пн, ср, пт): 6.00, 19.35.

Из Украинского: 6.20, 10.40, 15.30.

Из Пластуновской: 6.30, 10.50, 15.40.

Из Краснодара: 8.30, 14.00, 18.00.

№122 “Пластуновская – Краснодар”

По будням

Из Пластуновской: 5.40, 9.30, 14.20.

Из Краснодара: 7.10, 12.30, 17.00.

По субботам

Из Пластуновской: 8.10, 12.30, 16.50.

Из Краснодара: 10.30, 15.30, 19.00.