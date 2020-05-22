Расписание общественного транспорта в Динском районе после 23 мая
На совещании с оперштабом 21 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что с 23 числа возобновляется работа общественного транспорта внутри муниципалитетов и частично пригородного.
Расписание будет следующим.
№ 212 “Динская – Первореченское”
В будние дни
Из Динской: 7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 15.30, 17.10, 19.00.
Из Первореченского: 6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 16.10, 17.55, 19.35 (до МСО).
В субботу
Из Динской: 7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10, 19.00.
Из Первореченского: 6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 17.55, 19.35 (до МСО).
В воскресенье и праздничные дни
Из Динской: 7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10.
Из Первореченского: 6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 17.55.
№206 “Динская Агроном”
В будние дни
Из Динской: 6.00 (от МСО), 8.15, 10.50,13.10, 16.10.
Из Агронома: 7.00, 9.30, 12.10, 14.20, 17.40.
В субботу
Из Динской: 6.00 (от МСО), 8.15, 10.50, 13.10.
Из Агронома: 7.00, 9.30, 12.10, 14.20.
В воскресенье и праздничные дни транспорт не ходит.
№ 207 “Динская – Воронцовская – Найдорф”
В будние дни
Из Динской: 5.10, 13.00.
Из Воронцовской: 6.10, 14.10.
Из Найдорфа: 6.30, 14.30.
Из Новотитаровской: 6.55, 15.00.
В выходные и праздничные дни транспорт не ходит.
№ 223 “Новотитаровская – Динская”
Из Динской: 7.00, 8.30, 10.00, 11.50, 14.50, 17.25.
Из Новотитаровской: 7.45, 9.20, 11.00, 14.10, 16.45.
№ 210 “Динская – Красносельское”
В будние дни и в субботу
Из Динской: 6.10, 7.10, 8.30, 10.40, 12.30, 16.10.
Из Красносельского: 6.40, 7.40, 9.00, 11.10, 13.00, 16.40.
№ 211 “Динская – Старомышастовская”
В будние дни и субботу
Из Динской: 6.20, 7.40, 9.30, 11.50, 13.10, 15.15, 17.50.
Из Старомышастовской: 7.00, 8.20, 10.10, 12.30, 13.50, 15.50, 18.30.
В воскресенье и праздничные дни
Из Динской: 6.20, 7.40, 11.00, 14.10, 17.50.
Из Старомышастовской: 7.00, 8.20, 11.50, 15.00, 18.30.
№ 204 “Динская – Васюринская”
В будние дни
Из Динской: 5.50, 8.30, 10.30, 14.30, 17.20.
Из Васюринской: 6.50, 9.30, 11.30, 15.30, 18.20.
В субботу
Из Динской: 6.50, 10.30, 12.30, 14.30.
Из Васюринской: 7.30, 11.30, 13.30, 15.30.
В воскресенье
Из Динской: 6.50, 10.30, 14.30.
Из Васюринской: 7.30, 11.30, 15.30.
№ 205/2 “Динская – Пластуновская – Украинский”
Из Динской: 8.20, 9.40, 12.00, 13.30, 15.10, 16.10.
Из Пластуновской: 7.30, 9.10, 10.10,13.00, 14.00, 15.40.
Из Украинского: 7.15, 8.55, 12.50.
№ 208 “Динская Пластуновская Украинский”
В будние дни
Из Динской: 8.40, 10.50, 14.40, 18.10.
Из Украинского: 6.45, 9.50, 11.50, 15.50, 19.00.
В выходные и праздничные дни
Из Динской: 8.50, 10.50, 14.40.
Из Украинского: 6.45, 9.50, 11.50, 15.50.
№ 224 “Новотитаровская Примаки”
Ниисельстрой: 7.30, 8.10, 8.50, 9.30, 10.10, 10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 15.20, 16.20, 17.20, 18.10.
Выгонная: 7.10, 7.50, 8.30, 9.10, 9.50, 10.30, 11.20, 12.20, 13.20, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50.
Примаки: 6.50, 11.20.
Временно приостановлена работа следующих маршрутов:
- № 205 “Динская OZ Молл”;
- № 211/2 “Динская – Старомышастовская”;
- № 222 “Динская – Воронцовская”;
- № 227 «Динская – Пластуновская – Украинский».
№ 107 «Динская – Краснодар»
В будние дни
Из Динской: 5.50, 6.35, 7.25, 8.15, 9.10, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.15, 15.25, 16.35, 18.00, 19.30.
Из Краснодара: 7.05, 8.20, 9.35, 10.40, 11.45, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 21.00.
По субботам
Из Динской: 6.00, 7.05, 8.05, 9.40, 10.15, 11.25, 12.35, 14.20, 14.55, 16.05, 17.15, 19.30.
Из Краснодара: 7.05, 8.35, 10.05, 12.00, 12.35, 13.40, 14.45, 16.20, 16.55, 18.00, 19.05, 21.00.
По воскресеньям
Из Динской: 6.00, 7.05, 8.05, 9.15, 10.00, 11.25, 12.35, 14.00, 14.45, 16.15, 17.55, 19.30.
Из Краснодара: 7.05, 8.35, 10.05, 11.30, 12.10, 13.30, 14.55, 16.10, 16.50, 18.20, 19.40, 21.00.
№ 108 «Динская – Краснодар» (ул. Стасова)
По будням
Из Динской: 6.00, 7.30, 9.10, 10.50, 14.30, 18.20.
От Стасова: 7.30, 9.30, 10.50, 12.45, 15.50, 20.00.
Из аэропорта: 7.50, 9.50, 11.10, 13.05, 16.10, 20.20.
По воскресеньям
Из Динской: 6.00, 9.10, 14.30, 17.30.
От Стасова: 7.30, 10.50, 15.50, 18.50.
Из аэропорта: 7.50, 11.10, 16.10, 19.10.
№ 127 «Суворовское – Украинский – Пластуновская – Краснодар»
Из Суворовского(пн, ср, пт): 6.00, 19.35.
Из Украинского: 6.20, 10.40, 15.30.
Из Пластуновской: 6.30, 10.50, 15.40.
Из Краснодара: 8.30, 14.00, 18.00.
№122 “Пластуновская – Краснодар”
По будням
Из Пластуновской: 5.40, 9.30, 14.20.
Из Краснодара: 7.10, 12.30, 17.00.
По субботам
Из Пластуновской: 8.10, 12.30, 16.50.
Из Краснодара: 10.30, 15.30, 19.00.
Комментарии
Почему нет 120 и 121 маршрута? Как они будут ходить?