Расписание работы паспортного стола Динского района

График работы отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Динскому району.





Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации

Понедельник – с 9.00 до 13.00 (понедельник, после рабочей субботы – неприемный день)

Вторник – с 14.00 до 20.00

Среда – с 9.00 до 13.00

Четверг – с 14.00 до 20.00

Пятница – с 9.00 до 13.00

Суббота – с 9.00 до 14.00 (приемные дни – в 1-ю и 3-ю недели месяца)





Предоставление адресно-справочной информации

Понедельник – с 9.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Вторник-среда – с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Четверг – с 15.00 до 18.00

Пятница – с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Выходные – суббота, воскресенье





Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации

Понедельник – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 20.00

Вторник – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 16.00

Среда – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 18.00

Четверг – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 20.00

Пятница – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 16.45

Выходные – суббота, воскресенье





Осуществление миграционного учета в Российской Федерации

Понедельник – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 14.00 до 20.00

Вторник – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 14.00 до 18.00

Среда – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 14.00 до 18.00

Четверг – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 14.00 до 20.00

Пятница – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 14.00 до 18.00

Выходные – суббота, воскресенье





Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации

Понедельник – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 20.00

Вторник – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 16.00

Среда – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 18.00

Четверг – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 20.00

Пятница – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 16.45

Выходные – суббота, воскресенье





Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации

Понедельник – с 9.00 до 13.00 (понедельник после рабочей субботы – неприемный день)

Вторник – с 14.00 до 20.00

Среда – с 9.00 до 13.00

Четверг – с 14.00 до 20.00

Пятница – с 9.00 до 13.00

Суббота – 9.00 до 14.00 (приемные дни – в 1-ю и 3-ю неделю месяца)





Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации

Понедельник – с 11.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 20.00

Вторник – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 16.00

Среда – с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 18.00

Четверг – с 11.00 до 13.00 перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 20.00

Пятница – с 9.00 до 13.00 перерыв с 13.00 до 13.45, с 13.45 до 16.45

Выходные – суббота, воскресенье





Адрес: Динской район, ст. Динская, ул. Шевченко, 25.

Телефоны для консультаций и для предварительной записи: 8-(86162)-6-15-50; 6-11-38.

Наиболее загруженные дни приема – вторник и четверг с 14.00 до 15.00.