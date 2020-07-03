Расширен перечень отраслей, пострадавших из-за коронавируса

Список дополнили железнодорожные, водные и морские пассажирские перевозки.

Председатель правительства РФ подписал постановление, где указаны такие виды деятельности, как перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении, деятельность морского пассажирского и внутреннего водного пассажирского транспорта.

Пресс-служба администрации Краснодарского края, ссылаясь на министра экономики края Александра Руппеля, сообщает, что транспорт и дорожное хозяйство серьезно ощутили на себе воздействие ограничительных мероприятий.

Данным предприятиям станут доступны все меры поддержки, которые разработаны на федеральном уровне. Сюда входит и налоговая отсрочка, и отсрочка по аренде имущества государственной и муниципальной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты под 2 % на любые цели.

Также предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов и снижение их размера в 2 раза, в том случае если зарплата сотрудников выше 1 МРОТа. Кроме того, действуют субсидии, которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги.