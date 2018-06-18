Рассылка: «Эфир про пенсионный возраст, если вы против - звоните»

Россияне стали распространять между собой рассылку о неком голосовании против новой пенсионной реформы.

«По 4 каналу прямой эфир про пенсионный возраст. Голосование. Надо позвонить по номеру, если вы против... +74996488878. Он бесплатный. Наберите ничего не говорите и передайте другим. Не спам! Я звонила сама. В ответ на звонок говорят «Голос учтён», - говорится в рассылке.

Мы зашли в официальную группу «Четвертого канала» в социальных сетях, где опровергается данная рассылка.

«Внимание! Именем «Четвертого канала» воспользовались мошенники. Сегодня (18 июня) с утра сайт «Четвертого канала» обвалился, не выдержав 8 миллионов обращений россиян. С утра по всей стране прошла информация, что «Четвертый канал» проводит опрос жителей на тему пенсионной реформы. Нужно позвонить по московскому номеру +74996488878 и отдать свой голос. Со всей ответственностью заявляем, что наша телекомпания не проводит никаких телефонных опросов, голосований по пенсионной реформе! Не исключено, что эту информацию с голосованием по телефону запустили мошенники и у позвонивших списывают деньги. ОСТОРОЖНО! Всегда проверяйте информацию!» - разместили пост сотрудники телеканала.

Бдительные граждане тут же стали распространять другую рассылку:

«Внимание все кто звонил по якобы голосованию срочно снимайте деньги или блокируйте карту привязанную к телефону. В Москве и Санкт-Петербурге прошла волна списания средств с банковских карт. Это не спам , уже на 24 в новостях передали. Ни в коем случае не звоните, сразу списываются деньги с перевязанной к номеру карты», - предупреждают друг друга люди.

В то же время под постом "Четвертого канала" подписчики стали комментировать, что деньги не списываются. И даже выложили скриншот:

Зайдя на канал НТВ в "Ютубе", мы обнаружили запись эфира передачи "Реакция", где распространяемый номер действительно был указан для голосования 14 июня 2018 года.