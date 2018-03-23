«Грязные осадки из-за взрыва химзавода в Белореченске»
В Белореченске взорвался завод и от этого пошел выброс в виде осадков. Такую рассылку распространяют жители края по мессенджерам. Напомним, сегодня, 23 марта, на Кубани пошел «грязный» дождь. В рассылке предупреждается: не стоит выходить на улицу без головных уборов и вообще лучше оставаться в помещениях.
Авторы рассылки в то же время утверждают, что вряд ли эта информация «просочится» в Интернет, дабы не допустить панику.
Пресс-служба администрации МО Белореченского района сообщила, что в 10.53 на пульт оперативного дежурного ЕДДС поступило сообщение о том, что на территории некоторых поселений Белореченского района идут осадки в виде дождя и мокрого снега с примесью вещества цвета ржавчины. Специалист ГО и ЧС БМУ «Мин.Удобрения» заверил: аварийных либо иных выбросов на предприятии не было.
В «Росприроднадзоре» заверили: никаких сообщений о чрезвычайных ситуациях не поступало. Осадки необычного цвета носят природный характер.
Напомним, ранее в краевом гидрометцентре рассказали, что, вероятней всего, причина – принесенная ветром пыль с побережья Африки. Со Средиземного моря в Краснодарский край пришел снежный фронт, частицы пыли конденсировались, за счет этого прошел окрашенный дождь. «Но он абсолютно безвреден», – пояснили специалисты.
Одна из жительниц Динского района сообщила, что ее родственники проживают в Апшеронском районе и там в школах отменили занятия не только сегодня, но и завтра. При этом местные уверены: виной всему тот самый взрыв, о котором так быстро распространяется информация.
В мессенджерах и социальных сетях распространяется документ, в котором также причиной произошедшего называют африканскую пыль.
В социальных сетях Белореченского района пользователи активно обсуждают информацию о взрыве:
Стоит сказать, что в 2014 году в Интернете появилась статья под громким заголовком: «Прокуратура и надзорные органы Краснодарского края и Адыгеи скрывают аварию на Белореченском химкомбинате». В ней говорилось, что 11-14 октября 2014 года атмосферный воздух в Майкопе был испорчен веществами неизвестного происхождения с неприятным запахом.
Автор статьи – председатель республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы Валерий Бриних – утверждает, что тогда их организация провела собственное расследование и установила, что источником загрязнения мог быть сверхнормативный газовый выброс Белореченского химкомбината (ОАО «Еврохим – Белореченские Минудобрения»).
10 октября Валерий проезжал мимо завода и увидел, что территория химкомбината покрыта дымом, который густым бело-серым шлейфом поднимается на высоту. Он уведомил Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. Там его заверили, что о выбросе им известно и на месте работают их инспекторы совместно с прокуратурой Белореченского района Краснодарского края.
Но позже специалисты отчитались: с атмосферным воздухом все в норме.
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Комментарии
Так химзавод ещё и «радеацию» выбрасывает, оказывается...
Ребят ,что вчера произошло?Я на своей машине наблюдала коричневые пятна.А сегодня читаю такое,сама в шоке!!!
Мне уже страшно.
С Добрым утром! Хорошо погуляли?
Страшно...Очень...За детей,за внуков...И никто в нашей стране их не защитит....
Инфа о вредном выбросе подтвердилась? Когда и кем, если не секрет?
Голосами в голове Игната из Ростова, что непонятного?
Погугли "Кипр жёлтый дождь", селюк.
Комментарий удален администратором.
Чему тут все удивляются про цветные дожди? Наибулина месяца 2 назад сказала, что в России излишек населения (особенно стариков) - 15 миллионов! Ну, не газовые же камеры строить? Слишком очевидно, негуманно и за чей счёт! А так как бы естественный процесс: пить надо меньше, курить... Вообщем - сами виноваты! А бОтаны идеологического туману напустят! Что мы ТУТ И НАБЛЮДАЕМ!
Только меня удивляет - они что не понимают, что ведь и ОНИ травятся, и ИХ ДЕТИ - территория-то одна! Впереди стада, которое ведут на бойню, чтобы оно не бунтовало, идёт дрессированный баран, которого в последний момент уводят в сторону (для следующего стада). Вот мне интересно: дрессрованные штатные бараны данной дискуссии, хоть понимают своё место в ЖИЗНИ и КТО они такие?
О, главный пациент объявился...
Самозвааааанец ТЫ, однако.... Ну, вПОПУтного ветру!
Комментарий удален администратором.
В САМОкритичности тебе не откажешь! Молодец!
В разных районах Краснодарского края осадки выпали разного цвета где рыжие ,где черные,а в Усть-Лабинске серые.Машины стояли,как-будто их грязью облили.Травят нас и нагло врут
В разных районах Краснодарского края душевнобольные с разными диагнозами, где Наполеоны ,где Прокуроры,а в Усть-Лабинске Семёны Горбунковы. Стоят такие,как-будто их дерьмом облили.Живут среди нас и нагло пишут всякую херню в комментариях.
Такого количества дебилов я просто не ожидал вчера.... Даже не мог предположить. Авитаминоз, что-ли? Если в Адыгее не выросли помидоры- химзавод взорвался, если в Краснодаре машины грязные- химзавод взорвался... Если пенис коротковат- это Путин виноват! Д,Б,!!!!
Вас, Елена, травить нет никакого смысла....Поверьте. А уж тем более врать Вам. Единственная имеющая смысл ложь для Вас это та, которая убеждает Вас в собственном психическом здоровье и наличии зачатков интеллекта... Да-с... Такой вот печальный диагноз Ваш, Елена... Но не отчаивайтесь! Напишите письмо Навальному. Он выведет всех на чистую воду!
Она здесь не одна такая..))) Почитайте что здесь и на других ветках "Игнат","Горбунков" и прочие контуженные пишут..
Травить нет смысла? Наибулина 1,5 месяца назад сказала: в России 15 миллионов ЛИШНЕГО народу! И ты тут ещё чото трындишь? Сколько тебе плОтють за дезу и "успокаивание" людей?
И понимай - трватся и ты, и твои дети, и родственники. Хотя скажется НЕ СРАЗУ...
А сколько тебе платят за бред, который ты тут высираешь большими буквами?На тебе уже всё сказалось, сразу?Это Собянин сказал, баран,а не Набиуллина и не про лишний народ а совсем про другое.
Ты погонялу смени, наркоман! Каждый знает - под "балдой" аптымызм СИИИИИИИИИИИЛЬНО прибавляется, как у алкашей!
Включительно мозги.Американские доллары панику сеют,а вы помогает.Помогите лучше Путину тварей выявить и отстранить от власти.Он из нашей команды.Весь Мир против русичей.Надо консолидировать вся и отразить начавшееся информационное нападение.Продажные нелюди,ваше время ушло.Закон времени неумолим.Русь вам не одолеть.Давайте,штык в землю и топайте к своим.В России у вас земля будет гореть под ногами.
Моё погоняло это наименьшая из твоих проблем, селюк неадекватный.
фильм сотня