«Грязные осадки из-за взрыва химзавода в Белореченске»

В Белореченске взорвался завод и от этого пошел выброс в виде осадков. Такую рассылку распространяют жители края по мессенджерам. Напомним, сегодня, 23 марта, на Кубани пошел «грязный» дождь. В рассылке предупреждается: не стоит выходить на улицу без головных уборов и вообще лучше оставаться в помещениях.

Авторы рассылки в то же время утверждают, что вряд ли эта информация «просочится» в Интернет, дабы не допустить панику.

Пресс-служба администрации МО Белореченского района сообщила, что в 10.53 на пульт оперативного дежурного ЕДДС поступило сообщение о том, что на территории некоторых поселений Белореченского района идут осадки в виде дождя и мокрого снега с примесью вещества цвета ржавчины. Специалист ГО и ЧС БМУ «Мин.Удобрения» заверил: аварийных либо иных выбросов на предприятии не было.

В «Росприроднадзоре» заверили: никаких сообщений о чрезвычайных ситуациях не поступало. Осадки необычного цвета носят природный характер.

Напомним, ранее в краевом гидрометцентре рассказали, что, вероятней всего, причина – принесенная ветром пыль с побережья Африки. Со Средиземного моря в Краснодарский край пришел снежный фронт, частицы пыли конденсировались, за счет этого прошел окрашенный дождь. «Но он абсолютно безвреден», – пояснили специалисты.

Одна из жительниц Динского района сообщила, что ее родственники проживают в Апшеронском районе и там в школах отменили занятия не только сегодня, но и завтра. При этом местные уверены: виной всему тот самый взрыв, о котором так быстро распространяется информация.