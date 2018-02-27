Рассылка: в «Агрокомплексе» молочка заражена бруцеллезом
По мессенджеру «Вотсапп» жители стали распространять рассылку о том, что произошла вспышка бруцеллеза, в сети магазинов «Агрокомплекс» молочная продукция просрочена и заражена этой инфекцией. «Пожалуйста, предупредите максимальное количество людей, это произошло в Афипской, оттуда всю продукцию «трясут»», – говорится в аудиосообщении.
Автор предупреждает, что необходимо быть предельно осторожным и потребителям из Краснодара и близлежащих населенных пунктов. Жители Динского района, получив файл на свой мессенджер, тут же стали гадать: информация – очередная утка или отныне стоит обходить стороной полки с названной продукцией?
Руководитель управления ветеринарии ЗАО фирма «Агрокомплекс» Георгий Джаилиди знаком с рассылкой и опровергает содержащуюся в ней информацию.
Ни на одной молочно-товарной ферме «Агрокомплекса» бруцеллеза не зарегистрировано. Кроме того, в Афипской нет ни одного молочно-товарного объекта, там нет ферм. Стоит сказать, что если берется бруцеллезное молоко с чистых ферм, то оно не может заразиться бруцеллезом где-то на мясокомбинате или в магазине, это исключено.
Он отметил, что все молоко с любых молзаводов поставляется только с ветеринарными сопроводительными документами. Ежемесячно государственная ветеринарная служба дает справку о том, что хозяйство благополучно по инфекционным болезням животных, о том, что проходят соответствующие контрольные исследования коровы на маститы, кроме этого, ферма должна быть исследована на бруцеллез, туберкулез, лейкоз. «Без этих данных ни одно подразделение ветеринарной службы не выдаст справку, поэтому информация из рассылки – ложь и не соответствует действительности», – продолжает руководитель управления ветеринарии ЗАО фирма «Агрокомплекс».
Также специалист утверждает, что в любом магазине, в том числе и в «Агрокомплексе», потребитель не увидит просроченное молоко, сейчас установлены жесточайшие штрафные санкции за несоблюдение регламента таможенного союза. Тем более каждый потребитель сам может проверить срок годности путем ознакомления с маркировкой на упаковке.
В то же время на территории Краснодарского края совсем недавно были зафиксированы случаи заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота. Так, 25 сентября 2017 года эпидемиологический очаг был обнаружен на территории Отрадненского района: там заболело пять голов.
Это уже не первый случай распространения между жителями Динского района сообщений об изъятии из магазинов товаров, зараженных каким-либо вирусом. Так, в 2016 году появилась информация об обнаружении ящура в продукции "Вимм-Билль-Данн". Тогда в ветуправлении Динского района подтвердили только, что во Владимирской области, в Собинском районе зафиксирован очаг вируса ящура "Азия-1". На горячей линии компании «Вимм-Билль-Данн» тогда заверили: Динского района эта проблема не касается.
Справка
Бруцеллёз – зоонозная инфекция, которая передается от больных животных человеку. Характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека.
Комментарии
Пришла очередь Ткача.....
То один бред распространяют, то другой.... Народ УСТАЛ жить БЕЗ экстрима! Пора! Пора замутить войну! Ядерную... Шоб эти экстремалы по щелям ядерными волдырями покрылись!
Есть у него жена и дети,
Своя мечта, своя беда…
Как СКУЧНО ЖИТЬ НА ЭТОМ СВЕТЕ,
Как неуютно, господа!