Рассылка: в «Агрокомплексе» молочка заражена бруцеллезом

Он отметил, что все молоко с любых молзаводов поставляется только с ветеринарными сопроводительными документами. Ежемесячно государственная ветеринарная служба дает справку о том, что хозяйство благополучно по инфекционным болезням животных, о том, что проходят соответствующие контрольные исследования коровы на маститы, кроме этого, ферма должна быть исследована на бруцеллез, туберкулез, лейкоз. «Без этих данных ни одно подразделение ветеринарной службы не выдаст справку, поэтому информация из рассылки – ложь и не соответствует действительности», – продолжает руководитель управления ветеринарии ЗАО фирма «Агрокомплекс».

Также специалист утверждает, что в любом магазине, в том числе и в «Агрокомплексе», потребитель не увидит просроченное молоко, сейчас установлены жесточайшие штрафные санкции за несоблюдение регламента таможенного союза. Тем более каждый потребитель сам может проверить срок годности путем ознакомления с маркировкой на упаковке.

В то же время на территории Краснодарского края совсем недавно были зафиксированы случаи заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота. Так, 25 сентября 2017 года эпидемиологический очаг был обнаружен на территории Отрадненского района: там заболело пять голов.

Это уже не первый случай распространения между жителями Динского района сообщений об изъятии из магазинов товаров, зараженных каким-либо вирусом. Так, в 2016 году появилась информация об обнаружении ящура в продукции "Вимм-Билль-Данн". Тогда в ветуправлении Динского района подтвердили только, что во Владимирской области, в Собинском районе зафиксирован очаг вируса ящура "Азия-1". На горячей линии компании «Вимм-Билль-Данн» тогда заверили: Динского района эта проблема не касается.

Справка

Бруцеллёз – зоонозная инфекция, которая передается от больных животных человеку. Характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека.