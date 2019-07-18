Рассылка о «добровольном» страховании напугала динчан

В социальных сетях и мессенджерах стала ходить фотография анонимного объявления, которое якобы расклеено по многим подъездам и столбам. Если перевести содержание объявления на человеческий язык, то государство хочет переложить часть расходов по компенсации ущерба в случае ЧС на жителей многоквартирных домов. Об этом будет сказано в квитанции ЖКХ, которые все получат в августе. Соответствующая строка будет говорить о том, что Вы согласны оплатить страхование жилья. Если её не вычеркнуть, то «вы даёте своё добровольное согласие на заключение договора и дальнейшую оплату страховки». Если Вы очень внимательно читаете свои квитанции и вычеркиваете эту новую строку, то это означает Ваш отказ — все дальнейшие квитанции Вы будете получать без этой странной строки.

«РВС» обратилась в районный отдел ЖКХ, где эту информацию не подтвердили. Аналогично ответили и в одной из управляющих компаний Динской — о таком там слышат в первый раз.

Однако эта информация не совсем ложная. По некоторым источникам, подобные изменения действительно могут произойти, хотя немного и в другом направлении. «Всероссийский союз страховщиков уже определил регионы, которые станут пилотными площадками в рамках нового закона: Санкт-Петербург, Ленинградская, Московская, Свердловская, Тверская, Новосибирская и Тюменская области. Этот перечень, возможно, будет расширен по инициативе региональных властей», - говорится в источнике.