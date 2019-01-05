Рассылка о смерти малыша из Динской. Комментарии медиков и родителей

В редакцию "РВС" поступили сообщения от динчан. В мессенджере они получают рассылку о смерти малыша: "Произошла ситуация , которая не может оставить равнодушным никого. У одной из мамочек Динской произошла трагедия. 29 декабря у ее 10-месячного малыша случился приступ эпилептического характера.

У него наступило кислородное голодание. В больнице ст. Динской не смогли оказать квалифицированную помощь, после чего вызвали реанимацию из Краснодара, которая ехала 5 часов. В связи с этим состояние малыша усугубилось. Он пролежал в коме 4 дня. 3 января наступила биологическая смерть. Накануне случившегося ребенку сделали прививку без обследования и сдачи анализов.

Ситуация усугубляется тем, что в праздники не работает ни одна инстанция. Родители до сих пор не видели своего малыша и не могут забрать его, потому как на руках нет никаких документов. К примеру, вчера и сегодня (3 и 4 января) закрыта детская поликлиника и сказали, что карточку можно получить после праздников".

Ситуацию прокомментировали в Динской ЦРБ.

По их словам, 29 декабря 2018 года в Динскую ЦРБ действительно поступал мальчик, но не 10, а 7 месяцев. Как пояснила врачам мама ребёнка, в этот день в три часа дня мальчик упал дома. После этого ребёнок был активный и сильного ушиба визуально родители не увидели. Вечером малышу стало хуже, он побледнел, потерял сознание. Что касается прививки, то она была сделана не накануне, а 27 декабря.

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИНСКОЙ ЦРБ: 29 декабря в 21.40 в АРО Динской ЦРБ бригадой СМП доставлен 7-месячный ребенок. Из анамнеза известно, что ребенок упал, ударился головой в 15 часов, к врачу не обращались. Вечером потерял сознание, были судороги, доставлен СМП, время доезда - 5 минут. Тут же о состоянии ребенка доложено на санитарную авиацию. В 01.50 ребенок переведен в АРО ДККБ врачом реаниматологом санитарной авиации.





"Мы все сильно переживаем, - говорит мама мальчика. - Поликлиника закрыта. Переживаем, что карту ребёнка подделают. 26 декабря мне позвонил педиатр и пригласил на прививку. 27 мы пришли в 14.15, как нам и сказали, ещё до начала приёма. В течение месяца до этого мы не были в поликлинике. Никаких анализов у ребёнка не брали, хотя я спрашивала. Врач сказал, что ребёнок здоров. Прививку сделали и мы ушли. На следующий день я позвонила педиатру, сообщила, что у малыша сонливость и слабость, но врач сказал, что это нормальная реакция. 29 состояние ребёнка было таким же".

Женщина рассказала, что ребёнок в этот день зацепился за табурет и упал вместе с ним на пол. Когда приехала скорая, фельдшер поставил противосудорожный укол. Искусственную вентиляцию лёгких не делали в скорой. Фельдшер сказал, что дыхание есть. В приемном покое никто не встречал, врач пришел через некоторое время. Сперва травмотолог, потом реаниматолог. В Динской поставили диагноз ЗЧМТ. В краевой на словах сказали, что у ребёнка кислородное голодание и его мозг заполнился жидкостью.

На данный момент родители ждут, когда установят точную причину смерти малыша.

Родители не планировали предавать огласке ситуацию. По крайней мере до тех пор, пока не будут собраны все документы. Кто запустил рассылку, они не знают. По словам мамы, все близкие знают точный возраст ребёнка.