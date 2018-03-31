В Динском районе по мессенджерам стала распространяться рассылка фотографии и аудиофайла с просьбой помочь найти ребенка.

В ней говорится: «Уважаемые родители, просьба сделать максимальный репост фотографии, может кто-то в городе видел, может, уехал на автобусе, пожалуйста, сделайте максимальный репост».





При этом не указано ни место пропажи, ни время, ни контактных данных. Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщает, что на данный момент имеются сведения о распространении рассылки по разным городам России: Омску, Саратову, Екатеринбургу, Новосибирску, Саратову, Таганрогу и другим.

Отряд призывает, прежде чем распространять от неизвестных источников информацию, просто проверьте, соответствует ли она некоторым правилам.



В достоверном объявлении о пропавшем всегда указаны:

фамилия и имя

возраст

место, время и обстоятельства пропажи

приметы, во что был одет

и самое главное – контакты полиции и волонтёров.

После волны распространения по всем городам, волонтер ПСО «Лиза Алерт» Александр Сайганов выяснил: а пропадал ли на самом деле этот ребенок? Как оказалось, история реальна, произошла она 26 марта в Казахстане, в городе Тараз. Информацию о поиске 10-летнего сына распространили в соцсетях его родители. В тексте были указаны все необходимые данные: фамилия, имя ребенка, время и место пропажи, телефон отца. Но в дальнейшем сообщение трансформировалось, и из него исчезли все важные данные.

Как оказалось, в тот же день мальчика нашли в Таразе живым и здоровым, но рассылка продолжает «путешествовать» по разным городам.