Рассылка в мессенджере тревожит держателей банковских карт

Очередная рассылка голосового сообщения заполонила чаты жителей Динского района и не только. На записи женский голос рассказывает о попытке мошенничества якобы с номера Сбербанка (похожий номер указан на официальном сайте). Девушка уверяет, что по телефону ей сообщили о попытке списать средства с ее карты, просили «повисеть» на трубке, переключали между специалистами. Приняв ситуацию за чистую монету, потенциальная жертва сообщила свои персональные данные. В последний момент, когда девушке предложили перевести средства на карту менеджера банка, она заподозрила неладное, бросила трубку и позвонила в банк. Там ей сообщили, что никаких попыток списания средств не было и сотрудники ей не звонили.

Как пояснили в пресс-службе Сбербанка, сотрудники не звонят держателям карт. Номера телефонов указаны на сайте для возможности клиентов связаться с банком.

Если вам поступил подобный звонок, не передавайте свои персональные данные и незамедлительно обратитесь на горячую линию Сбербанка.

900 – для бесплатных звонков с мобильных на территории РФ.

+7 495 500-55-50 – для звонков из любой точки мира.