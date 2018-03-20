Рассылка: «Внимание! Из села Заречного сбежали опасные преступники»

Рассылка о побеге трех особо опасных преступников распространяется среди жителей Динского района. Эта информация взволновала родителей школьников, которые увидели сообщение в одном из школьных чатов «Вотсаппа».

«ВНИМАНИЕ! Из села Заречного совершили побег особо опасные (убийство) преступники, 3 человека. Один высокий и на лице татуировка в виде паутины, один полноватый! Если увидите, ни в коем случае не берите в авто и сообщите или нам или 8908*******! Будут передвигаться, скорее всего, на такси или попутках. Статьи у них очень серьезные, в том числе убийство инкассаторов. Разошлите по всем группам», – говорится в сообщении.

Как оказалось, вчера, 19 марта, из психиатрической больницы № 1, расположенной в селе Заречном Уссурийского городского округа, действительно пропали три пациента. Сотрудник медучреждения тут же сообщил об этом в полицию. Было установлено, что пациенты 26, 33 лет и 41 года находились на принудительном лечении за совершение имущественных преступлений и сбежали из больницы во время прогулки.

«Находясь на маршруте патрулирования в районе села Баневурово Уссурийского городского округа, сотрудники Госавтоинспекции по приметам обнаружили и задержали разыскиваемых. Мужчин доставили в отдел полиции. По факту инцидента полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия», – сообщается на официальном сайте управления МВД России по Приморскому краю.