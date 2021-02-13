Район показал хорошие результаты на первенстве России по гиревому спорту
На арене омского велотрека стартовало первенство по гиревому спорту среди юношей и девушек. Турнир собрал 440 атлетов в возрасте от 14 до 18 лет из 39 регионов России.
В дисциплине “длинный цикл” гиревики из Динского района показали следующие результаты:
- Кирилл Тимошаров - 5 место;
- Владимир Муравьев - 4 место;
- Даниил Волков - 1 место.
Толчок гирь по длинному циклу считается наиболее тяжелым упражнением:
- в плане физических нагрузок, испытываемых спортсменом;
- в плане технической составляющей выполнения упражнения.
Данное упражнение представляет собой своеобразный симбиоз классического толчка и рывка.
В эстафете команда Краснодарского края заняла 3 место. В ее состав вошли: Даниил Волков, Владимир Муравьев, Мурад Алахвердиев и Сергей Кателевский.
Молодцы ребята! Желаем вам больших побед и лучших достижений!
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