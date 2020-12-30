В районе поздравили малоимущие семьи. Есть недовольные

По поручению губернатора из-за отмены утренников соцработники поздравляют детей из нуждающихся семей.

Детям из малообеспеченных многодетных и семей с детьми-инвалидами органы соцзащиты дарят подарки совместно с главами администраций поселений, общественной организацией «Большая семья», депутатами и предпринимателями.

Органы соцзащиты закупили через электронный аукцион 1105 подарков на сумму 243200 рублей. Поздравили всех детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. Остальные категории поздравили частично. Списки тех, кто остался без подарков от соцзащиты, передали главам поселений. Каждый глава изыскал возможности для приобретения подарков детям. Некоторые расширили списки, добавив в них не только малообеспеченные семьи, но и просто многодетных.

Так, в Мичуринском поселении в поздравлении детей приняли участие местные предприниматели. Это была внебюджетная спонсорская помощь. Они вручили сладости 248 детям. Из которых по списку соцзащиты числятся 33 ребенка. Остальные – это многодетные, дети-инвалиды, передовые дети дома культуры.

Одна мамочка многодетной семьи в этом году впервые получила подарки на детей и была очень возмущена их содержимым: «Получили подарки как многодетная семья. Вместо радости было только удивление. Неужели раз в год дети заслужили только 20 конфет?»

Сотрудница администрации Мичуринского поселения объяснила: в бюджете не предусмотрены средства на подарки, все поздравления осуществляются за счет спонсорской помощи. Сколько выделили денег, такими и получились поздравительные наборы. И попросила заметить, что в них нет ни одной простой конфеты – все вкусные и шоколадные. Для сравнения: эти подарки могли и вовсе не получить дети из многодетных семей, если они не входят в список малоимущих.